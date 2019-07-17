«Супруг молча выполнял все желания». Читатели - о ремонте кухни для четырех членов семьи

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Сегодня показываем вариант классического ремонта в черно-белых тонах.

Рассказывает читательница Лариса:

— Квартиру мы получили в 2013 году. Пока тянулось строительство, постоянно отсматривали картинки в интернете, читали форумы и пытались представить, какой будет наша кухня. Нравились разные варианты: современные, классические, прованс, лофт.



План квартиры

Подсказка появилась неожиданно: в сотый раз посещая мебельный магазин, мы оказались там, где были представлены кухни-комнаты. Там можно было посмотреть все: начиная от столов и стульев, заканчивая предметами декора. Сразу стало ясно, что современный стиль нам не подходит. Внимание перефокусировалось на классические интерьеры.

На одном из форумов мы обнаружили картинку идеальной кухни, повторили ее практически полностью. Отталкиваясь от гарнитура, мы во всем остальном развивали тему современной классики.



Современная классика в нашем исполнении

К ремонту привлекали специалистов, но только там, где не справлялись своими силами. Отдельно хочется отметить участие в процессе супруга: молчаливое выполнение моих желаний, контроль технической и материальной стороны вопроса, согласие с тем, что кухня — это территория хозяйки.





Саму кухню нам делала фирма, которая рекламировала свои услуги прямо возле дома. Мы пригласили представителей и сразу обо всем договорились. Но после было несколько нюансов: вместо белых фасадов привезли черные. При установке повредили «короб» для встроенного холодильника, для посудомойки он и вовсе оказался не того размера.

Когда нам наконец-то привезли перекрашенные в белый фасады, оказалось, что получившийся оттенок не совпадает с тем, что на плитке. Как мы выкручивались? Решением стали стол и стулья такого же цвета, как верхние шкафчики. Плитку же увязали с общей картинкой при помощи белых штор.





Плитка «Керамин» сразу привлекла внимание своей расцветкой. Впоследствии у нее обнаружилось еще несколько достоинств: никаких сколов, что бы ни упало, а еще на ней не видна грязь.





Стол и стулья — производства «Пинскдрев». Стол раскладывается, и за ним легко помещаются восемь-десять человек.

На стенах изначально очень хотелось видеть декоративную штукатурку, но она дорогая. Запрос удовлетворили обои: своим рисунком и перламутровым цветом они очень напоминают венецианскую штукатурку.





Заметки себе на будущее: со встроенной техникой нужно определяться до заказа кухонного гарнитура, мойка может быть из любого материала (главное, чтобы она была глубокой), плитка на полу не должна создавать сложности в уборке.





Спустя пять лет хочется отметить, что никаких нареканий по пользованию кухней нет: фасады из МДФ до сих пор выглядят новенькими. Вот вытяжка шумновата, однако дискомфорта не доставляет. Холодильник «Атлант», конечно, небольшой, но семье из четырех человек хватает. Индукционная плита радует каждый день.





В нишу для встроенной микроволновой печи мы разместили хлебницу, но до сих пор потребности в первой не появилось.

Расходник приводим без учета оплаты труда строителей (цены актуальны на 2013−2014 гг.).

Смета:

Кухонный гарнитур 3500 рублей Духовой шкаф 600 рублей Плита 400 рублей Вытяжка 100 рублей Плитка 200 рублей Обои 150 рублей Стол и стулья 1300 рублей Итого 6250 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Среди специалистов бытует мнение, что красивая архитектура и среда меняют человека. Оптимистичное утверждение, не правда ли? Но ведь сколько ни делай все красивым (дом, двор или кухню), все, как было построено на советской логике, так и остается таковым. Сколько ни переодевай, ни перекрашивай, ну не «идут» им все эти «ваши» изменения.

В советское время в целях эксперимента были созданы весьма неплохие и прогрессивные варианты домов, дворов и кухонь, но это было давно. Время оставило нам в наследство только самые топорные и грубые решения. А современные наработки, как мы видим, не сочетаются с этим прошлым.

Я не буду уделять внимание этой грубости просто потому, что она для кого-то все еще повод для гордости. В случае с сегодняшней кухней я хочу обратить внимание только на то, что меняет мебель к лучшему (и, как следствие, трансформирует человека, нас всех). На то, что всегда скрыто, то, чего массово не было в прошлом: на современной системе хранения, фурнитуре, которые серьезно облегчают готовку, делая ее простой и удобной, принося настоящее удовольствие.

Технологическая начинка кухни у большинства производителей практически одна и та же (ее выпускают десятки специализированных фабрик). Но это не значит, что она вся одинаковая (различается качеством и ценой). И чтобы впечатление о красивой кухне не испортить некачественной фурнитурой, то, как говорится, не ищите модную, а ищите удобную.

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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