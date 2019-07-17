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В Беларусь снова приедет Стивен Сигал. Зачем?

18.07.2019 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 19 по 21 июля на берегу Дубровского водохранилища в 30 километрах от Минска пройдет фестиваль «SHIMKO собирает друзей». Организаторы отправили приглашение известному американскому актеру Стивену Сигалу, и только сегодня ночью получили официальное подтверждение: актер согласился снова приехать в Минск и стать почетным гостем фестиваля.

Напомним, что Сигал уже приезжал в Беларусь в конце августа 2016 года. Тогда известный актер встречался с президентом Александром Лукашенко в неформальной обстановке. Стивену Сигалу показывали выращенные в президентской резиденции свеклу, капусту, морковь. А накануне встречи актер посетил минский офис компании Wargaming.


Фото: president.gov.by

Желающие увидеть легенду кино вживую смогут это сделать, приняв участие в фестивале «SHIMKO собирает друзей».

Чем интересен и необычен фестиваль для гостей в 2019 году помимо Стивена Сигала?

На территории фестиваля будут располагаться различные площадки — спортивные и игровые зоны, корпоративные места с обустроенными для отдыха беседками и мангалами, палаточный лагерь, полевые бани с массажем, песчаный пляж, детские площадки, водные аттракционы, караоке и множество других.

На одной из локаций фестиваля гости смогут подняться в воздух на воздушном шаре, прокатиться на чешских аттракционах, попробовать себя в стрельбе из лука. Каждый сможет принять участие в мастер-классах по различным танцевальным направлениям, а также попробовать себя в командных турнирах по лазертагу, по воркауту и в соревновании по поедании различных блюд. Для детей подготовили зрелищное шоу от детской мотошколы.


Фото предоставлено организаторами

Любители больших компаний могут собрать команду из 10 человек и участвовать в нестандартных испытаниях «Мир чемпионов». К будут ждать водные преграды, веселые эстафеты — все для того чтобы усилить командный дух, создать боевой настрой и нацелиться на победу.

На фестивале организован палаточный городок, где любой желающий сможет разместить свою палатку. Вопрос питания также не будет стоять перед гостями фестиваля — огромный фудкорт, на котором будут представлены блюда национальных кухонь участников фестиваля сполна сможет удовлетворить любые запросы.


Фото предоставлено организаторами

Кто же такой SHIMKO и для чего он собирает друзей?

Кирилл Шимко — белорусский стронгмен и пауэрлифтер, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, один из самых сильных людей Беларуси. Известен тем, что передвигает танки, самолеты, поезда, башенные краны. Кирилл — популяризатор идеи активного и здорового образа жизни, объединения его приверженцев, стремления к духовному и физическому развитию и совершенству, что, собственно, и дало старт международному фестивалю здоровья «SHIMKO собирает друзей».

Первый фестиваль «SHIMKO собирает друзей» проводился в июле 2017 года, собрав на своей площадке более 5000 человек.

Когда: 19−21 июля.

Где: .

Сколько: 17 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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С 19 по 21 июля на берегу Дубровского водохранилища в 30 километрах от Минска пройдет фестиваль «SHIMKO собирает друзей».
 
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