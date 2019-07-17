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Не зависимость. Игра в лотерею не повод для паники

18.07.2019 08:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Не зависимость. Игра в лотерею не повод для паники
Не зависимость. Игра в лотерею – не повод для паники

Бояться своей любви к игре стоит лишь в крайних случаях. Специалисты отмечают, игра в лотерею – не азартная игра. А значит, поводов считать тех, кто испытывает удачу, покупая билетик, игроманами, – нет. Или почти нет.

Игромания – болезнь, признанная Всемирной организацией здравоохранения и внесенная в медицинские справочники. Ее главная характеристика – неконтролируемое и часто патологическое состояние психики человека во время игрового процесса.

 
 
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