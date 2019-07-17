«Женись, если хочется. Даже жить вместе не нужно». Мнение о гостевом браке, который все чаще выбирают звезды

Источник материала: Tut.by

Помните панику, в которую впала незабвенная Керри Бредшоу, когда Мужчина ее мечты предложил им пару дней в неделю жить раздельно? После это решение устроило обоих — так бывает в фильмах… А как складываются отношения в гостевом браке, когда речь идет про реальную жизнь и обычных людей? Об этом рассуждает наш колумнист Елена Радион.





Недавно встретила знакомую, которую я давно не видела. Она рассказала, что вышла замуж во второй раз, беременна и очень счастлива. Когда в ходе разговора я спросила, как ее дочка от первого брака уживается с отчимом, в ответ прозвучало: «Прекрасно! Когда муж приезжает в гости, они много времени проводят вместе!».

Оказалось, что молодожены продолжают жить раздельно. Знакомая пояснила: оба самодостаточные взрослые люди, каждый привык к своему жизненному укладу. Муж живет и работает в Минске, а у моей знакомой свой дом в Минском районе. Дочка ходит там в школу, так что переезд в город все бы усложнил. Поэтому решили жить в гостевом браке: муж приезжает к семье на выходные.

В общем, логично. Зачем ломать уже налаженный быт и отказываться от комфортных условий только для того, чтобы создать общую жизненную рутину, которая выглядит хуже предыдущих раздельных вариантов?

С другой стороны, есть какая-то обреченность в словах «муж приезжает в гости…» или «папа приезжает в гости…». Всякое в жизни бывает, многое может пойти не так или вообще развалиться, и тогда папа действительно приезжает только в гости, но тут как будто с самого начала что-то не сложилось.

И тогда я решила разобраться не столько в гостевом браке, сколько в себе. Я приветствовала приход европейского феминизма, размахивая свидетельством о разводе в руках, аплодировала равным гендерным правам, боролась с конформизмом и ортодоксальностью в отношениях. Но гостевой брак — это одна из немногих современных тенденций, которую я очень неохотно принимаю. Для меня это оксюморон, сочетание противоречивых понятий, как живой труп, грустная радость или сладкая горечь… Ведь гость — это «постороннее лицо, приглашенное присутствовать…», а муж — по определению лицо не постороннее.



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Когда люди принимают решение жить раздельно, находясь при этом в браке, они исходят в основном из этих преимуществ:

1) местонахождение человека не имеет значения, главное — доверие и взаимопонимание,

2) отсутствие необходимости создавать общий быт помогает избежать излишних трудностей, рутины в браке и сохраняет свежесть чувств,

3) своя территория дает возможность уединения, поддерживает ощущение внутреннего комфорта и личного пространства, а это важное условие эмоционального здоровья любого человека.

Давайте пройдемся по каждому пункту.

Дом там, где сердце

Если исходить из того, что брак основан на любви, доверии и уважении, то время и расстояние в нем приобретают иной смысл. Близкие люди живут в собственной системе координат: то, что обычный человек видит как «другой конец света» и «чертовы кулички», близкие люди рассматривают как «всего 10 часов на самолете».

Именно поэтому физическое расстояние между людьми никогда не было определяющим фактором, а тем более — препятствием для брака и создания семьи. Есть масса примеров, когда муж и жена годами не видятся, мотаясь на заработки в другую страну, работая вахтовым методом на нефтяных вышках, плавая на подводной лодке и уезжая в длительные рейсы или на учебу. Такой образ жизни не мешает этим людям заводить детей, проводить вместе отпуск, строить дачу, делать ремонт в квартире.



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Я согласна: не имеет значения, как далеко ты находишься от любимого человека, если вы живете в одной и той же системе отсчета и движетесь по жизни с одинаковой скоростью.

С другой стороны, если место жительства не имеет значения, зачем за него держаться? Лично я никогда не видела свой дом как точку на карте. Дом — это не квартира, не дворец, не избушка на курьих ножках. Когда я на работе или в командировке, на отдыхе с друзьями или на деловой встрече, я спешу вечером домой. Не в квартиру по месту прописки, а домой — туда, где находится моя семья, люди, о которых я думаю и которые скучают, когда меня нет. Пусть это прозвучит как пафосный труизм, но дом для меня — там, где сердце.

Именно поэтому для меня гостевой формат отношений — это скорее что-то, с чем можно временно смириться, а не сознательно выбрать. Ведь если доверие сглаживает расстояние между людьми, то как можно настолько не доверять человеку, с которым решил связать жизнь, чтобы бояться переступить территориальные границы? А если не доверяешь, то зачем вообще с этим человеком связываться? Получается, что гостевой брак возможен только при наличии доверия, но сам факт раздельного проживания доверие отрицает.

Свежесть чувств vs семейная рутина

Прочитала в одном из блогов, что гостевой брак «помогает сохранить свежесть чувств». В это охотно веришь, когда в соседних блогах читаешь жалобы замужних дам. Влюбленные женщины метафорически гибнут под грузом семейной рутины. Их романтичные мужчины из рыцарей в сияющих доспехах превращаются в неповоротливых оборотней и больше не приглашают своих женщин в рестораны и кафе, не дарят цветы, не говорят комплименты.

Неудивительно, что идея гостевого брака становится все популярнее: многие женщины видят в этом варианте возможность избежать прямого столкновения с врагом. Зачем ходить в лобовую атаку с риском умереть грудью на амбразуре кухонной раковины с грязной посудой, если можно совершить обманный маневр и обойти рутину?



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Дело в том, что есть такой парадокс: когда ты живешь раздельно, ты ценишь время, проведенное с человеком, а когда вместе — ценишь время, которым ты можешь распоряжаться, когда этого человека нет рядом. Вся проблема в том, что нам кажется, будто это плохо.

Но на самом деле, рутина — это не «плохо», это и есть тот самый «следующий этап», к которому мы так стремимся, но которым не дорожим. Поясню: кто хотя бы раз в жизни влюблялся, знает, сколько энергии и сил отнимает настоящая любовь. Гормональный всплеск создает целую палитру чувств и обостряет эмоции, но обратной стороной этого эмоционального калейдоскопа становится напряжение, в котором постоянно пребывает влюбленный человек.

Суть совместной рутины в том, чтобы ослабить драматизм событий. Благодаря чему у обоих появляется возможность крепко спать, с удовольствием питаться, на работе думать о работе, а не о том, смогут ли они встретиться сегодня вечером. Обратная сторона стабильного гормонального фона — это отсутствие желания бродить по парку ночью под дождем и смотреть на звезды, потому что в нормальном состоянии это кажется бестолковым занятием.

Думаю, не стоит путать свежесть первых свиданий, которая держится на химических преобразованиях в крови, с незрелостью затянувшихся на годы воскресных визитов.

В гостях у Тима Бертона

Когда мы с дочкой ходили в адаптационную группу для малышей, психолог организовала для мам что-то вроде группы доверия, чтобы мы лучше познакомились. Мамам нужно было сказать несколько слов о себе. Как вы думаете, сколько мам сказали, что они мечтают хотя бы на день оказаться на необитаемом острове без мужа и детей? Трое из десяти. Но я думаю, что так подумало большинство, просто остальные не захотели повторять эту мысль вслух.

Железный аргумент в пользу гостевого брака — это относительная степень свободы для обоих, индивидуальный комфорт и возможность уединения. И если для женщины это преимущество все равно довольно относительное, поскольку большей частью оно заканчивается с появлением детей, то мужчина часто видит в гостевом браке выход из положения.

Чего стоит пример того же Тима Бертона и Хелены Бонем Картер, которые прожили в гостевом браке, по соседству, 13 лет.





Я не хотела бы показаться снобом, но все-таки есть разница между миллионером Тимом Бертоном, который может легко купить недвижимость рядом с домом понравившейся ему женщины, чтобы всегда быть неподалеку, но при этом иметь доступ к своему уединению в нужном количестве, и простым белорусским менеджером, который живет в родительской квартире, экономит на чаевых, но предложит вам гостевой брак по примеру голливудского хайпа, потому что боится потерять свое… что? Даже затрудняюсь сформулировать, что такого важного он имеет, чтобы бояться потерять? Независимость? Ой, не смешите меня: он работает в офисе с 9 до 5 каждый божий день и имеет две недели отпуска в году, которые он проводит у родителей в деревне. Как можно потерять то, чего нет?

Я больше пяти лет жила в режиме гостевого брака, хотя мы это так не называли. Я задумалась над происходящим, когда знакомые меня стали спрашивать: «Как поживает твой гостевой гражданский муж?».

В этот момент я заметила интересную деталь: бытовых проблем у меня на самом деле не меньше, а больше. Приезжаешь вроде бы в гости, но ведь уже не чужие люди: каждый раз по дороге заезжаешь в магазин, чтобы купить чего-нибудь вкусненького, потом готовишь что-нибудь поесть, и даже если это просто пожарить яичницу или сварить макароны, все равно как минимум один подход к плите идет в зачет… Потом приезжаешь домой, снова плетешься в магазин, снова готовишь что-нибудь поесть… Покупаешь стиральный порошок, вспоминаешь, что «там» закончилась жидкость для мытья посуды… Покупаешь уже не одну, а две сковородки, потому что «туда бы тоже не помешало нормальную сковородку…»

В паре с Тимом Бертоном это было бы не так заметно, потому что у Тима Бертона наверняка под рукой личный шеф-повар и горничная. Но так уж вышло, что я ездила в гости не к Тиму Бертону.

Так что если вы в гостевых отношениях не на том уровне, когда бытовые вопросы у обеих сторон решаются с помощью разнообразной круглосуточной прислуги, то рано или поздно возникает вопрос об эргономичности телодвижений для того человека, который чаще приезжает в гости. Времени для себя не остается, я вам клянусь!

Брак умер. Но не совсем

Видимо, семья как социальный институт потихоньку вступает в эпоху уже упомянутого мною когда-то молодежного метамодернизма, который к постмодернистской «смерти автора» приписал «не совсем». Автор умер. Но не совсем. Брак умер. Но не совсем.

Я это к тому, что для меня современный гостевой брак — это какое-то метамодернистское явление: попытка совместить доверие и неуверенность, взаимные обязательства и полную независимость, совместный быт и свободу от него.

Модерн провозгласил неполноценность человека без семьи и брака, постмодерн над этим посмеялся и сказал, что брак — это чушь собачья, а метамодерн удивился: «Зачем так категорично отрицать брак? Женись, если хочется, ведь по сути это тебя ни к чему не обязывает. Даже жить вместе не нужно…».

Большое преимущество я вижу в том, что у нас все-таки есть выбор, даже если мы выбираем этот выбор не делать.

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