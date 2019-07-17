|
Нужно ли бояться магнитных бурь? Вот что говорят об этом ученые
Источник материала: Tut.by
Считается, что магнитные бури влияют на наше самочувствие: у кого-то начинает болеть голова, у других «сбоит» сердце. Но на самом ли деле солнечный ветер и возмущения в магнитосфере способны повлиять на наше здоровье? Узнали у специалистов.
Что такое магнитная буря?
Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длиной от нескольких часов до нескольких суток. Грубо говоря, это результат взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы Земли. Когда на Солнце отмечаются вспышки, то скорость ионизированных частиц (солнечного ветра) увеличивается и повышается давление на магнитосферу — она словно сжимается над планетой. Этот перепад давления и называют магнитной бурей.
Принято считать, что геомагнитные бури влияют на многие сферы жизни человека, например вызывают нарушения связи, систем навигации космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. Например, сильнейшая геомагнитная буря 1859 года
Кроме того, солнечный ветер вызывает повреждения электронной аппаратуры космических аппаратов и повышает общую дозу радиационного облучения для космонавтов на МКС (в 2005 году экипаж на время солнечной бури
И, конечно, космическую погоду связывают с влиянием на здоровье и самочувствие людей.
Магнитные бури действительно влияют на здоровье человека?
Могут ли магнитные бури напрямую влиять на здоровье человека? Изучением этого вопроса занимается раздел биофизики под названием гелиобиология. Ее основоположник — Александр Чижевский — в 1928 году выдвинул теорию, что «массовые психозы» людей связаны с активностью на Солнце. Но позже эту идею раскритиковали советские ученые. Так, академик Иоффе в 1940 году
Сегодня нет однозначного мнения по поводу влияния магнитных бурь на человека. Например, в 2001 году вышла
По некоторым данным, примерно 10−15% населения Земли
Евгений Багашов — научный сотрудник лаборатории проблем ядерной физики и безопасности Научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси — также считает, что конкретные механизмы влияния космической погоды на здоровье человека пока не установлены.
— Имеются лишь многочисленные исследования, показывающие корреляцию между изменениями космической погоды и различными заболеваниями человека. Но одной корреляции для установления причинной связи недостаточно. Одна из гипотез (просто для примера) утверждает, что основной канал воздействия космической погоды на человека — это модуляция резонанса Шумана (резонансной частоты электромагнитных волн в атмосфере). Резонанс Шумана, в свою очередь, тесно связан с циркадными ритмами (биологическими «часами») и, таким образом, может оказывать воздействие на организм в целом. Но до сих пор непонятно, как это работает, — отсюда и большая часть сомнений, — пояснил он 42.TUT.BY. — Кроме того, космическая погода влияет непосредственно на земную. Один из ключевых факторов тут — поток космических лучей, которые являются основным источником ионизации в атмосфере. При высокой солнечной активности космических лучей становится меньше, а при низкой, наоборот, больше, и это прямо воздействует на силу вертикального тока в атмосфере, на интенсивность конденсации и формирование облаков, на атмосферную завихренность и атмосферное давление и тому подобное.
Некоторые ученые предполагают, что вспышки на Солнце способны спровоцировать головную боль, повышать артериальное давление, снижать работоспособность и вызывать обострение различных хронических болезней. Но пока все же непонятно, что первично: воздействие геомагнитной бури или заболевание, о котором человек может даже не подозревать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что говорит современная наука о влиянии космической погоды на самочувствие человека.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)