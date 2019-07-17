Нужно ли бояться магнитных бурь? Вот что говорят об этом ученые

Источник материала: Tut.by

Считается, что магнитные бури влияют на наше самочувствие: у кого-то начинает болеть голова, у других «сбоит» сердце. Но на самом ли деле солнечный ветер и возмущения в магнитосфере способны повлиять на наше здоровье? Узнали у специалистов.



Изображение: tesis.lebedev.ru

Что такое магнитная буря?

Геомагнитная буря — возмущение геомагнитного поля длиной от нескольких часов до нескольких суток. Грубо говоря, это результат взаимодействия солнечного ветра и магнитосферы Земли. Когда на Солнце отмечаются вспышки, то скорость ионизированных частиц (солнечного ветра) увеличивается и повышается давление на магнитосферу — она словно сжимается над планетой. Этот перепад давления и называют магнитной бурей.

Принято считать, что геомагнитные бури влияют на многие сферы жизни человека, например вызывают нарушения связи, систем навигации космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем. Например, сильнейшая геомагнитная буря 1859 года вызвала отказ телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.

Кроме того, солнечный ветер вызывает повреждения электронной аппаратуры космических аппаратов и повышает общую дозу радиационного облучения для космонавтов на МКС (в 2005 году экипаж на время солнечной бури был вынужден укрыться в российском сегменте станции), а также для экипажей и пассажиров самолетов, выполняющих высокоширотные рейсы.

И, конечно, космическую погоду связывают с влиянием на здоровье и самочувствие людей.

Магнитные бури действительно влияют на здоровье человека?



Фото: NASA/SDO/Goddard

Могут ли магнитные бури напрямую влиять на здоровье человека? Изучением этого вопроса занимается раздел биофизики под названием гелиобиология. Ее основоположник — Александр Чижевский — в 1928 году выдвинул теорию, что «массовые психозы» людей связаны с активностью на Солнце. Но позже эту идею раскритиковали советские ученые. Так, академик Иоффе в 1940 году говорил , что «профессор Чижевский не обладает ни знанием физики, ни знанием основ биологии, вследствие чего его руководство лабораторией ведет к совершенно неправильной постановке опытов, заранее обеспечивающей их результаты».

Сегодня нет однозначного мнения по поводу влияния магнитных бурь на человека. Например, в 2001 году вышла статья российских ученых под заголовком «Реакция организма человека на факторы, связанные с вариациями солнечной активности», где утверждалось мнение о влиянии «космической погоды» на наше самочувствие. Однако в публикации использовались понятия и методы, признанные позже лженаучными, такие как «биологически активные точки» или «метод электропунктурной диагностики Фолля».

По некоторым данным, примерно 10−15% населения Земли предрасположены к негативным последствиям геомагнитных бурь. В частности, существует теория , что геомагнитные бури могут привести к нарушению циркадного (билогического) ритма, из-за чего люди испытывают стресс, и, следовательно, — к ухудшению самочувствия. Но многие ученые относятся к этому утверждению скептически, утверждая, что амплитуда возмущений в магнитосфере гораздо меньше, чем окружающие нас в повседневной жизни магнитные поля техногенного происхождения. Например, как рассказал Рик Макгрегор, сотрудник шведского Института космической физики (IRF) в Кируне, статистические исследования различных медицинских показателей жителей города, проводившиеся в IRF на протяжении многих лет, не выявили значительной корреляции с интенсивностью полярных сияний и солнечной активностью.

Евгений Багашов — научный сотрудник лаборатории проблем ядерной физики и безопасности Научного учреждения «ОИЭЯИ-Сосны» НАН Беларуси — также считает, что конкретные механизмы влияния космической погоды на здоровье человека пока не установлены.

— Имеются лишь многочисленные исследования, показывающие корреляцию между изменениями космической погоды и различными заболеваниями человека. Но одной корреляции для установления причинной связи недостаточно. Одна из гипотез (просто для примера) утверждает, что основной канал воздействия космической погоды на человека — это модуляция резонанса Шумана (резонансной частоты электромагнитных волн в атмосфере). Резонанс Шумана, в свою очередь, тесно связан с циркадными ритмами (биологическими «часами») и, таким образом, может оказывать воздействие на организм в целом. Но до сих пор непонятно, как это работает, — отсюда и большая часть сомнений, — пояснил он 42.TUT.BY. — Кроме того, космическая погода влияет непосредственно на земную. Один из ключевых факторов тут — поток космических лучей, которые являются основным источником ионизации в атмосфере. При высокой солнечной активности космических лучей становится меньше, а при низкой, наоборот, больше, и это прямо воздействует на силу вертикального тока в атмосфере, на интенсивность конденсации и формирование облаков, на атмосферную завихренность и атмосферное давление и тому подобное.

Некоторые ученые предполагают, что вспышки на Солнце способны спровоцировать головную боль, повышать артериальное давление, снижать работоспособность и вызывать обострение различных хронических болезней. Но пока все же непонятно, что первично: воздействие геомагнитной бури или заболевание, о котором человек может даже не подозревать.