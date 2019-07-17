ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

США угрожают ответными мерами странам, где введут "налог на Google"

18.07.2019 09:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

США могут ввести ответные меры в отношении стран, которые будут вводить в одностороннем порядке дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющих цифровые услуги, сообщает испанская газета El Mundo.

Речь идет о таких компаниях как Amazon, Apple, Facebook и Google. Ранее стало известно, что офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера начал расследование в отношении решения Франции ввести такой налог.

Как сообщает El Mundo, госдепартамент США разослал в свои дипломатические представительства документ, в котором говорится, что "администрация Трампа не потерпит никакой дискриминации американских компаний". В частности, такое послание было направлено в американское посольство в Испании, которая также рассматривает возможность введения так называемого "налога на Google". В послании диппредставительству, по сведениям издания, поручено предупредить власти страны о возможных ответных мерах.

"Администрация Трампа не будет сидеть сложа руки и не потерпит никакой дискриминации в отношении компаний, штаб-квартиры которых находятся в США", - говорится в тексте.

Эксперт о поддержке допналога для Facebook, Google и Amazon: сыграли эмоцииСогласно опросу "Sputnik.Мнения", большинство европейцев и жителей США выступают за дополнительное обложение налогом Facebook, Google и Amazon. Однако эксперт Александр Абрамов в эфире радио Sputnik выразил сомнение, что это решит проблему их монополизма на рынке.

Газета цитирует напоминание госдепа о том, что страны намерены вести переговоры о новом налоговом режиме в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а, значит, они не должны действовать в одностороннем порядке. При этом о конкретных мерах, которые могут быть применены, в документе американского ведомства не говорится.

"США проанализирует все законные возможности, чтобы ответить любой стране, которая введет налог на цифровые услуги с потенциально дискриминационными последствиями…, в соответствии с соглашениями и международными договорами, включая Всемирной торговой организации, внутренней торговли и налоговым законодательством", - приводит испанское издание документ госдепартамента США, который есть в ее распоряжении.


Вашингтон обвиняет "некоторые правительства, особенно в Европе" в "политизации этого вопроса", поскольку налоги вводятся исключительно в отношении американских компаний, "исключая местные и национальные", приводит El Mundo выдержки из текста, указывая, что американские власти также считают, что налог негативно отразиться на потребителях.

Сообщается, что в госдепартаменте в то же время признают, что "все компании, вне зависимости от страны или экономического сектор должны платить справедливую часть налогов", и что изменения в цифровой экономике требуют адаптации налоговой системы, однако необходимо заключить международное соглашение.

Ранее и.о. министра экономики Испании Надия Кальвиньо заявила, что "идеально было бы прийти к международному соглашению, если нет – на европейском уровне". "Если не удастся договориться на этих двух уровнях, мы должны будем действовать на национальном уровне", - сказала она.
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США могут ввести ответные меры в отношении стран, которые будут вводить в одностороннем порядке дополнительный налог в отношении компаний, предоставляющих...
 
Новости дня
Новости разные
 
План-пятидестилетка, хакатоны и фестивали: как витебчане улучшают свой город
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • классический комбинезон женский вот
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика