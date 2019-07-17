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В Германии оценили возможность увольнения Меркель из-за дрожи

18.07.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун заявил, что канцлер страны Ангела Меркель не покинет свою должность из-за дрожи. Об этом сообщает Reuters.



Браун рассказал, что Меркель в настоящее время чувствует себя прекрасно и ее здоровью ничего не угрожает. В связи с этим канцлер будет находиться на своем посту до истечения срока ее полномочий, то есть до 2021 года.

«Мы должны довести этот срок до конца», — подчеркнул Браун.

Ранее руководитель немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке объяснил причины приступов дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал возможный диагноз политика.

По словам медика, Меркель страдает ортостатическим тремором. Янке уточнил, что это заболевание является безобидным и редким. Специалист объяснил, что страдающий данным недугом человек испытывает дрожь только в стоячем положении.
 
 
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Глава ведомства федерального канцлера Хельге Браун заявил, что канцлер страны Ангела Меркель не покинет свою должность из-за дрожи. Об этом сообщает Reuters.
 
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