В Германии оценили возможность увольнения Меркель из-за дрожи









Браун рассказал, что Меркель в настоящее время чувствует себя прекрасно и ее здоровью ничего не угрожает. В связи с этим канцлер будет находиться на своем посту до истечения срока ее полномочий, то есть до 2021 года.





«Мы должны довести этот срок до конца», — подчеркнул Браун.





Ранее руководитель немецкой клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии Уве Янке объяснил причины приступов дрожи у канцлера ФРГ Ангелы Меркель и назвал возможный диагноз политика.





По словам медика, Меркель страдает ортостатическим тремором. Янке уточнил, что это заболевание является безобидным и редким. Специалист объяснил, что страдающий данным недугом человек испытывает дрожь только в стоячем положении.