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Пьяный минчанин развлекался, стреляя из пневматики по прохожим

18.07.2019 08:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина, проживающий на проспекте Рокоссовского, стрелял из пневматической винтовки по прохожим, рассказали в пресс-службе МВД.

Сообщение от жителя столицы, который заявил о том, неизвестный выстрелил в него из пневматического оружия, поступило в оперативно-дежурную часть Ленинского РУВД столицы.

Милиционеры оперативно выявили стрелка. Им оказался 34-летний житель Минска, проживающий на первом этаже дома, возле которого проходил пострадавший. Правоохранители установили, что за несколько часов до случившегося он употреблял алкогольные напитки, после чего решил поразвлечься стрельбой из пневматической винтовки.

Злоумышленник был задержан. У него в квартире была обнаружена упаковка с патронами.

Любитель стрельбы работает сварщиком на одном из столичный предприятий. В МВД отметили, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.


Материалы проверки переданы в Ленинский РОСК Минска для дачи правовой оценки. В отношении виновника может быть возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 339 (Хулиганство) УК РБ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Ранее молодой человек устроил стрельбу из пневматического пистолета на парковке. Житель столицы решил похвастаться перед другом новым приобретением - пневматическим пистолетом. В итоге пулями был поврежден автомобиль Audi, хозяин которого обратился в милицию. Нанесенный ущерб он оценил в 2 000 долларов. 
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина, проживающий на проспекте Рокоссовского, стрелял из пневматической винтовки по прохожим, рассказали в пресс-службе МВД.
 
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