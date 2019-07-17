Путин и Лукашенко прошли по пути валаамских старцев

В Санкт-Петербурге 18 июня пройдут переговоры президентов РФ и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко. Свой рабочий визит в Россию белорусский лидер начал накануне с посещения Валаама. А в четверг он обсудит с российским коллегой перспективы интеграции в рамках Союзного государства и выступит на пленарном заседании VI Форума регионов России и Беларуси. При этом, как стало известно накануне поездки Александра Лукашенко в РФ, белорусский президент согласился принять участие и в другом Форуме регионов — осенью в украинском Житомире вместе с президентом Владимиром Зеленским.





О том, что главную тему российско-белорусской повестки — интеграционные процессы,— президенты могут с глазу на глаз обсудить еще до переговоров в Петербурге, заранее сообщили некоторые белорусские СМИ.





Казалось, и место для неформальных переговоров выбрано укромное — Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Однако Александр Лукашенко поторопился откреститься от любых тайных договоренностей.





«Да мы не собираемся на Валааме что-то тайно решать. Это предложение президента России — показать мне Валаам, это наша православная святыня, я там просто должен побывать»,— объяснил он еще на прошлой неделе.









В обитель белорусский лидер приехал со своим сыном Николаем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, 17 июня высокопоставленные гости посетили главный — Спасо-Преображенский — собор, познакомились с экспозицией монастырского музея и послушали концерт хора Валаамского монастыря. По завершении программы на Валааме на пути в Санкт-Петербург президенты сделали остановку на острове Коневец в западной части Ладожского озера и посетили еще один — Коневский Рождество-Богородичный — монастырь.





В среду в Таврическом дворце Санкт-Петербурга открылся трехдневный VI Форум регионов России и Беларуси. На его пленарном заседании 18 июня выступят Владимир Путин и Александр Лукашенко. Кстати, как стало известно на этой неделе, это не единственный двусторонний Форум регионов, где участвует белорусский президент: Александр Лукашенко согласился вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским принять участие в аналогичном форуме, который состоится осенью в Житомире.





Напомним, еще в 1999 году Россия и Беларусь договорились о создании Союзного государства. Одобренная тогда же программа действий по реализации положений соответствующего договора включала в себя два десятка положений, в том числе единую денежно-кредитную, налоговую, пограничную и таможенную политику, единую валюту, транспортную и энергетические системы, а также создан единого эмиссионного центра и общей таможенной службы. Однако 20 лет спустя можно говорить лишь о выборочной интеграции. Например, российско-белорусская граница открыта для пересечения гражданами двух стран, но иностранцы ее пересекать не имеют права (до 2014 года это была формальность, а с началом украинского кризиса контроль ввели с российской стороны).









Посол Беларуси в России Владимир Семашко на этой неделе заявил, что «почти на 100% уверен», что необходимое для урегулирования этого вопроса соглашение о взаимном признании виз подпишут до конца года.

Впрочем, с аналогичными заявлениями чиновники обеих стран уверенно выступали еще в конце 2017 года.





«Конечно, мы еще долго будем суверенными — до тех пор пока иного не захотят народы двух государств»,— заверил “Ъ” Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ и участник прошедшей 17 июня в рамках форума экспертной дискуссии высокого уровня по приоритетам развития Союзного государства. «Мы часто сравниваем Евросоюз и Союзное государство, но забываем, что ЕС значительно продвинулся в политике. А мы уже два десятилетия в Союзном государстве и в основном говорим об интеграции в экономике, а пора бы уже говорить и об интеграции в политике»,— признал он сдержанную динамику развития Союзного государства.





По словам депутата, в ходе заседания в Таврическом дворце эксперты подготовили ряд рекомендаций, которые затем будут оформлены и переданы президентам. «Двигаться по пути интеграции мешает множество препятствий, например, в промышленности, науке и технологиях мешают некоторые наши внутренние нормы, которые прописывают министерства для своих стран»,— рассказал он. Корреспонденту “Ъ” на подобные ограничительные нормы ранее жаловались в основном белорусские чиновники. «Мы сегодня поднимали вопросы о том, что в отношении Союзного государства можно было бы избавляться, например, от субсидий для собственных предприятий и излишней конкуренции»,— считает господин Калашников, который предложил коллегам для преодоления юридических препон создать российско-белорусскую госкорпорацию, «например, в области машиностроения или медицины».





Впрочем, прорыва в российско-белорусской интеграции в четверг едва ли стоит ожидать.





Как ранее заявлял глава Минэкономики РФ Максим Орешкин, к ноябрю этого года должны быть сформированы «дорожные карты» для унификации законодательства к 2021–2022 годам по каждому регулирующему ведомству. Сопредседатель рабочей группы по интеграции с белорусской стороны министр экономики Дмитрий Крутой 17 июня прокомментировал степень готовности «дорожной карты» по интеграции общими словами, оговорившись, что «отдельные вопросы» еще требуют обсуждения.