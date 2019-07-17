У Дворца независимости выделена земля под еще одно восточное посольство. Аренда - доллар в год









В квадрате между торговыми центрами «Замок» и Palazzo уже построены посольства Казахстана и Туркменистана, а также огораживается площадка для будущего диппредставительства Китая. Но это не все.





Так, между будущим китайским и действующим казахстанским посольствами есть участок земли в 0,64 гектара, который выделен для строительства зданий посольства ОАЭ. Примерные его границы выглядят так:





Эта земля передана в аренду диппредставительству Эмиратов почти на 49 лет — с осени 2017 года по лето 2066-го. Арендная плата — один доллар в год, как и в случае с Китаем.





Как рассказал REALTY.TUT.BY информированный источник, проекта посольства ОАЭ пока нет, да и вообще дело находится в подвешенном состоянии.





— Они очень обеспокоены, что их с двух сторон зажимают два посольства. Возможно, могут попросить новую площадку, — говорит собеседник портала.









Сейчас же посольство ОАЭ располагается в небольшом особняке на улице Куйбышева.





Отметим, что район Дворца независимости постепенно обрастает новыми строениями. Так, недавно рядом открылось новое здание Верховного суда, скоро заработает торговый центр Palazzo, а также крытый манеж для катания на беговых лыжах. В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.