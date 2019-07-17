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У Дворца независимости выделена земля под еще одно восточное посольство. Аренда - доллар в год

18.07.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На прошлой неделе мы рассказывали о строительстве нового посольства Китая возле Дворца независимости, но, возможно, только этим там дело не ограничится. Так, рядом выделен участок и для возведения зданий диппредставительства Объединенных Арабских Эмиратов. Как стало известно REALTY.TUT.BY, земля предоставлена в аренду почти на 49 лет с ежегодной платой в один доллар.



В квадрате между торговыми центрами «Замок» и Palazzo уже построены посольства Казахстана и Туркменистана, а также огораживается площадка для будущего диппредставительства Китая. Но это не все.

Так, между будущим китайским и действующим казахстанским посольствами есть участок земли в 0,64 гектара, который выделен для строительства зданий посольства ОАЭ. Примерные его границы выглядят так:

Эта земля передана в аренду диппредставительству Эмиратов почти на 49 лет — с осени 2017 года по лето 2066-го. Арендная плата — один доллар в год, как и в случае с Китаем.

Как рассказал REALTY.TUT.BY информированный источник, проекта посольства ОАЭ пока нет, да и вообще дело находится в подвешенном состоянии.

— Они очень обеспокоены, что их с двух сторон зажимают два посольства. Возможно, могут попросить новую площадку, — говорит собеседник портала.


Сейчас же посольство ОАЭ располагается в небольшом особняке на улице Куйбышева.

Отметим, что район Дворца независимости постепенно обрастает новыми строениями. Так, недавно рядом открылось новое здание Верховного суда, скоро заработает торговый центр Palazzo, а также крытый манеж для катания на беговых лыжах. В том же районе Лукашенко недавно предложил построить и посольство Узбекистана.
 
 
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На прошлой неделе мы рассказывали о строительстве нового посольства Китая возле Дворца независимости, но, возможно, только этим там дело не ограничится. Так, рядом...
 
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