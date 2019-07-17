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Главный тренер "Пяста": я зол и разочарован. Мне очень обидно за моих игроков, мы ни в чем не уступили БАТЭ

18.07.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер "Пяста" Вальдемар Форналик прокомментировал поражение от БАТЭ (1:2) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.



"Если бы не пенальти, думаю, мы бы смогли удержать победный счет. Я очень зол, мне очень обидно за моих игроков, они оставили свои души и сердца на поле. БАТЭ нас ничем не удивил. Мои игроки не уступили ни в одном индивидуальном действии. Соперник просто воспользовался нашими ошибками и вышел в следующий раунд. 

Повторюсь: я зол и разочарован. Мы оставили хорошее впечатление, но не смогли пройти дальше. Этот матч показал, что мы не слабее БАТЭ. В следующий раунд вышла просто более удачливая команда", — цитирует Форналика sport.pl. 
 
 
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Главный тренер "Пяста" Вальдемар Форналик прокомментировал поражение от БАТЭ (1:2) в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
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