







"Если бы не пенальти, думаю, мы бы смогли удержать победный счет. Я очень зол, мне очень обидно за моих игроков, они оставили свои души и сердца на поле. БАТЭ нас ничем не удивил. Мои игроки не уступили ни в одном индивидуальном действии. Соперник просто воспользовался нашими ошибками и вышел в следующий раунд.





Повторюсь: я зол и разочарован. Мы оставили хорошее впечатление, но не смогли пройти дальше. Этот матч показал, что мы не слабее БАТЭ. В следующий раунд вышла просто более удачливая команда", — цитирует Форналика sport.pl.



