Вместе с простыми смертными: помощник президента Александр Косинец улетел в Болгарию





На фото: Косинец вместе с женой.





Летел помощник президента и генерал - губернатор чартерным рейсом до Варны, но в салоне самолета сидел в самом первом ряду.





Косинец был назначен помощником президента чуть больше двух лет назад в мае 2017 года. Сообщалось, что среди его основных функций - контроль за реализацией стратегических проектов.





"У нас многие проекты модернизации предприятий провалены, - цитировал сайт belta. by высказывания А. Лукашенко по поводу задач, поставленных перед Косинцем. - И я уже премьеру и главе Администрации президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено. Этим займется Косинец. Ему поручены эти проекты. Собрать специалистов по всем направлениям. Наталья Кочанова должна обеспечить ему непосредственную поддержу. Все это должно быть объективно проанализировано и положено мне на стол".





Однако о том, какими конкретными проектами сегодня занимается Косинец, известно мало. Экс-глава Администрации президента теперь предпочитает непубличный образ жизни, он не дает интервью и не часто в качестве спикера появляется на телевидении.





В последний раз официальная пресса вспоминала о Косинце в апреле этого года, когда он проводил прием граждан в Борисовском районе. И почти все пять часов, которые длился прием, спрашивали Косинца не о стратегических проектах, а о весьма приземленных и вполне житейских вещах: сараях, плохом водоснабжении, зачислении в трудовой стаж неучтенной воинской службы и прочем.





"Почти ни одного вопроса уровня помощника президента не было" , - прокомментировал тогда прием Александр Косинец.





Официальные медиа сегодня чаще пишут не о Косинце, а о другом помощнике президента - генерале Игоре Евсееве. Возможно, на это есть свои причины...











