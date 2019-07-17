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Вместе с простыми смертными: помощник президента Александр Косинец улетел в Болгарию

18.07.2019 08:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Читатели "Белорусского партизана" сообщают, что на один из курортов Александр Косинец приехал вчера вечером вместе с женой Еленой.


На фото: Косинец вместе с женой. 

Летел помощник президента и генерал - губернатор чартерным рейсом до Варны, но в салоне самолета сидел в самом первом ряду.

Косинец был назначен помощником президента чуть больше двух лет назад в мае 2017 года. Сообщалось, что среди его основных функций - контроль за реализацией стратегических проектов. 

"У нас многие проекты модернизации предприятий провалены, - цитировал сайт belta. by высказывания  А. Лукашенко по поводу задач, поставленных перед Косинцем. - И я уже премьеру и главе Администрации президента говорил, чтобы в ближайшее время эти проекты были проанализированы, и мне было доложено. Этим займется Косинец. Ему поручены эти проекты. Собрать специалистов по всем направлениям. Наталья  Кочанова должна обеспечить ему непосредственную поддержу. Все это должно быть объективно проанализировано и положено мне на стол".

Однако о том, какими конкретными проектами сегодня занимается Косинец, известно мало. Экс-глава Администрации президента теперь предпочитает непубличный образ жизни, он не дает интервью и не часто в качестве спикера появляется на телевидении. 

В последний раз официальная пресса вспоминала о Косинце в апреле этого года, когда он проводил прием граждан в Борисовском районе. И почти все пять часов, которые длился прием, спрашивали Косинца не о стратегических проектах, а о весьма приземленных и вполне житейских вещах: сараях, плохом водоснабжении, зачислении в трудовой стаж  неучтенной воинской службы и прочем.

"Почти ни одного вопроса уровня помощника президента не было" , - прокомментировал тогда  прием Александр Косинец. 

Официальные медиа сегодня чаще пишут не о Косинце, а о другом помощнике президента - генерале Игоре Евсееве. Возможно, на это есть свои причины... 
 
 
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Читатели "Белорусского партизана" сообщают, что на один из курортов Александр Косинец приехал вчера вечером вместе с женой Еленой.
 
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