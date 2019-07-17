Как подать заявку на получение жировки в электронном виде, не выходя из дома

баннер с переходом на пошаговую инструкцию размещен на главной странице сайта. Если раньше для получения электронной жировки собственнику (нанимателю) жилого помещения нужно было обратиться в расчетно-справочный центр по месту жительства и написать заявление, то теперь у него появилась возможность сделать это удаленно. Соответствующийс переходом на пошаговую инструкцию размещен на главной странице сайта.









— Плательщику необходимо зарегистрироваться на нашем сайте, зайти в личный кабинет и выбрать услугу, а затем заполнить и отправить электронное заявление, — уточнила начальник отдела маркетинга КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» Оксана Головацкая. — На заполнение нескольких идентификационных полей в личном кабинете пользователя потребуется 2–3 минуты. Далее заявка будет рассмотрена специалистами РСЦ и в течение примерно трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет ответ. Статус заявки также можно отслеживать в личном кабинете. Извещения на электронный адрес плательщика будут рассылаться автоматически после окончания начислений за отчетный период, причем он сможет получать их на несколько дней раньше бумажного варианта.





Удаленный способ получения жировки не отменяет предыдущего, так что у собственника будет выбор — лично прийти в РСЦ и написать заявление или сделать это через сайт.





Электронные извещения представляют собой копию бумажного аналога с лицевой и обратной стороны. Они доступны для получения в любой точке мира, избавляют от необходимости хранения бумажного носителя, не потеряются ни по пути к почтовому ящику, ни после оплаты, а также сберегают время и природные ресурсы, расходуемые на печать бумажного варианта, перечисляют преимущества в Центре информационных технологий Мингорисполкома. К слову, в столице на печать извещений ежемесячно расходуется около 4,5 т бумаги. Кроме того, функционал личного кабинета будет постоянно обновляться и расширяться, ориентируясь на потребности жителей города.









На сегодняшний день жировки в электронном виде получают почти 10 000 человек. За последние три месяца их количество увеличилось более чем на 3 000.







