Валентин Стефанович: Поездки общественной наблюдательной комиссии в колонии напоминают экскурсии

"Члены комиссии видят там только то, что им покажет администрация колонии, - говорит собеседник. - Получается подмена реального общественного контроля за местами лишения свободы".





В рамках Недели против пыток в Минске проходил круглый стол "Национальные превентивные механизмы и контроль за соблюдением прав осужденных", в ходе которого председатель Республиканской общественной наблюдательной комиссии при Минюсте Татьяна Кравченко заявила, что "с такими нарушениями, как пытки, нам не приходилось сталкиваться".





По словам Кравченко, комиссия получает письма от заключенных и сразу же на них реагирует - приезжает в колонию с поверкой.





"Правозащитники постоянно выносят в публичное пространство многочисленные случаи пыток в местах заключения, - говорит Валентин Стефанович. - Конкретные люди рассказваюць конкретные истории, по этому поводу мы писали и пишем много жалоб.





Правда, если посмотреть статистику, которую предоставило белорусское правительство в рамках отчета в Комитет по пыткам ООН, то в Беларуси из сотен жалоб по этому поводу примерно по десяти были возбуждены уголовные дела, а до суда вообще дошли только две".





Со слов правозащитника, большинство жалоб граждан (в том числе, и тех, кто находится в местах заключения) остаются без расследований, до возбуждения уголовного дела не доходит.





"Все останавливается на уровне проверки, - отмечает Валентин Стефанович. - И они считает, что это эффективное средство расследования. Но, если возбуждается уголовное дело, то там куда больше механизмов для выявления фактов пыток, чем при проверке. Есть хотя бы процедура предупреждения свидетелей об ответственности за ложные показания. А в рамках проверки даже и этого нет.









У нас также нет практики отстранения от служебных обязанностей тех работников, на которых жалуются, пока идет проверка. Этого ничего не делается. В стране нет эффективных методов борьбы с пытками, которые есть повсюду. Только в одних странах с этим явлением пытаются бороться и наказывают виновных, а в некоторых просто закрывают глаза".





Закрывает глаза на эти факты и Республиканская общественная наблюдательная комиссия при Минюсте. Почему?





"Поездки комиссии в колонии напоминают экскурсии, - говорит Валентин Стефанович. - Они видят там только то, что им покажет администрация колонии. Людей покормят в столовой, дадут поговорить с теми осужденными, с которыми нужно, и на этом все. А реального мониторинга нет. Получается под а реального общественного контроля за местами лишения свободы".



