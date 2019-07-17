На сегодня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение

Погода в стране ухудшилась в начале текущей недели: похолодало, местами по республике прошли сильные дожди, иногда сопровождавшиеся градом.





По информации синоптиков, в четверг в отдельных регионах Беларуси прогремят грозы, а на северо-востоке страны пройдут сильные дожди.





В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен желтый уровень опасности.





По данным Гидромета, 18 июля в Минске и Гомеле днем будет около +21°C, в Бресте – +24°C, в Витебске – около +19°C, в Гродно – +23°C, в Могилеве – +20°C.





Синоптики обещают, что к выходным погода в Беларуси изменится: дождей станет меньше, а температура воздуха поднимется до отметки +27°C.



