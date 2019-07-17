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На сегодня в Беларуси объявлено штормовое предупреждение
Источник материала: Партизан
Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 18 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Погода в стране ухудшилась в начале текущей недели: похолодало, местами по республике прошли сильные дожди, иногда сопровождавшиеся градом.
По информации синоптиков, в четверг в отдельных регионах Беларуси прогремят грозы, а на северо-востоке страны пройдут сильные дожди.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в стране объявлен желтый уровень опасности.
По данным Гидромета, 18 июля в Минске и Гомеле днем будет около +21°C, в Бресте – +24°C, в Витебске – около +19°C, в Гродно – +23°C, в Могилеве – +20°C.
Синоптики обещают, что к выходным погода в Беларуси изменится: дождей станет меньше, а температура воздуха поднимется до отметки +27°C.
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Штормовое предупреждение объявлено в Беларуси на четверг 18 июля, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
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