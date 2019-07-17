БАТЭ одержал волевую победу над «Пястом»









сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». В ответном матче 1-го квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов борисовский БАТЭ выиграл у польского «Пяста» 2:1,корреспондент агентства «Минск-Новости».









Первый матч, проходивший на «Борисов-Арене», сложился для белорусского клуба не лучшим образом. Парни Алексея Баги первыми пропустили (0:1), но затем сумели сравнять счет (1:1). Точным ударом отметился Станислав Драгун. Правда, в концовке встречи полузащитник получил вторую желтую карточку и был выдворен с поля. Это означало, что ответное противостояние в Польше Драгун пропустит. Из-за травм выбыли защитник Егор Филиппенко и нападающий Боян Дубайич.





Начало встречи на городском стадионе в Гливице обнадежило. Вышедший в стартовом составе финский легионер Яссе Туоминен на 12-й минуте первым оказался на добивании у чужих ворот – мяч чуть разминулся с «рамкой». Но далее «Пяст» взялся за дело со всей серьезностью. До перерыва хозяева не дали сопернику ни единого шанса организовать опасные моменты у своих ворот. Игроки действовали предельно собрано и спокойно. А потом случился гол. Польская дружина успешно провела атаку с левого фланга, последовал навес в район 11-метровой отметки, где королем воздуха оказался центральный защитник Якуб Червиньски (1:0). По сути, ничего страшного не случилось. После домашней ничьей 1:1 борисовчанам для выхода в следующий раунд турнира необходимо было забивать, как минимум один раз. Это обстоятельство подстегнуло гостей: они заиграли активнее.





Парни Баги добирались до чужой штрафной, но выйти на ударную позицию футболисты «Пяста» не давали. До окончания тайма гости толком и не побеспокоили голкипера визави Франтишека Плаха. А вот во время одной из атак хозяев защитник белорусской команды Слобадан Симович сбил в пределах своей штрафной соперника. Но судья, находившийся рядом, пенальти не назначил.









В начале второго тайма у БАТЭ никак не получалось взломать оборонительные редуты польского коллектива. Со временем силенки у хозяев начали иссякать. Парни Баги стали создавать угрозы владениям Плаха. Сначала момент был у Максима Скавыша, а затем – у вышедшего на замену Неманья Милича. Увы, ударам чуть не хватило точности. Добавил остроты атакам БАТЭ Эрвейн Мукам. Именно он сравнял счет. На 82-й минуте соперники сбили в пределах своей штрафной площадки Милича. Пенальти реализовал Мукам весьма хладнокровно. Еще через 5 минут Мукам прорвался по левому флангу и его остановили недозволенным способом. Штрафной. Штатный исполнитель Игорь Стасевич точно навесил на голову Захару Волкову, который не сплоховал (2:1). Это означало, что уже «Пясту» нужно забивать дважды. А времени и сил у польского коллектива на это не хватило.





Победа 2:1. БАТЭ выступит во 2-м раунде Лиги Чемпионов.



