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Обнаружена фабрика поддельных Ferrari

18.07.2019 07:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полиция бразильского города Итажаи закрыла фабрику, где производились реплики люксовых итальянских автомобилей Ferrari и Lamborghini. Как сообщает Time, мастерской в южном штате Санта-Катарина владели отец и сын, сначала их задержали, а потом отпустили под подписку о невыезде.


По данным полиции, автомобили изготавливались по предварительному заказу, их продавали через социальные сети по всей стране. За поддельные Ferrari и Lamborghini просили от 45 до 60 тысяч долларов, что составляет примерно 8 процентов от стоимости оригинальных суперкаров.

Во время рейда было обнаружено восемь почти готовых машин, точное количество проданных подделок пока не установлено. Какие именно детали использовали при сборке, пока не уточняется, но на месте обнаружили фирменные шильдики, формы для литья и детали отделки.


Motor1 уточняет, что на одной из машин был установлен двигатель от Chevrolet. Представители Ferrari и Lamborghini уже подали заявление о неправомерном копировании их продукции.

Расследование началось еще весной: тогда иски против фирмы подала компания из Сан-Паулу, которая представляет интересы Ferrari и Lamborghini. Также в суд на фабрику подали два клиента, они пожаловались на задержку доставки.
 
 
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Полиция бразильского города Итажаи закрыла фабрику, где производились реплики люксовых итальянских автомобилей Ferrari и Lamborghini. Как сообщает Time, мастерской в южном...
 
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