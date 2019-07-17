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План-пятидестилетка, хакатоны и фестивали: как витебчане улучшают свой город

18.07.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большинство знает Витебск как северную столицу, ежегодно принимающую «Славянский базар». С другой стороны, в городе проходят не менее крутые фестивали и инициативы, организованные небезразличными людьми. В четвертом материале проекта «Я изменил город» мы снова вооружились для съемок смртфоном Huawei P30 Pro и пообщались с витебчанами Оксаной Кузиной и Владимиром Булавским, для которых развитие города — это не пустой звук, а дело жизни. Про сотрудничество с властями, осовременивание города и перезагрузку творческого пространства — в нашем материале.

Вместо докторской диссертации — городской активизм

— Я отработала преподавателем философии десять лет. И была уверена, что академическая деятельность — моя стезя. Никогда не думала, что вместо написания диссертации буду заниматься городским активизмом, — улыбается Оксана Кузина, директор центра урбанистических перспектив «Прастора». История этой орагнизации действительно зачаровывает.


Оксана Кузина

— Все закрутилось весьма неожиданно. Я переехала в Витебск после замужества восемь лет назад. Карьеру здесь начинала с должности редактора городских газет «Витебский проспект» и «Твой город», — рассказывает героиня. — В какой-то момент устала, поняла, что нужно перезагрузиться. Но на месте сидеть все равно не могла. Однажды шла по городу и увидела в окне потрясающие воображение фигуры, сделанные из сена. Стало интересно — я зашла и спросила, чьих рук дело такая красота. Так познакомилась с Леной Петровой. Рассказала ей об искусстве ленд-арта — создания арт-объектов в природной среде. И предложила сотрудничество — мол, буду ее продюсировать. На что Лена ответила, что она педагог, а вовсе не художник. Но моя настойчивость в итоге победила, — смеется Оксана.

Первым результатом работы творческого дуэта стал проект «Обними дерево». Это акция, истоки которой находятся в Польше. Суть в том, что после санитарной обработки деревьев из обрезков создаются фигуры, как бы «обнимающие» ствол. Акция символизирует комплиментарность городской среды и природы.

— У нас совсем не было денег. Но мы и не собирались делать из проекта коммерцию, — вспоминает собеседница. — Это была игра. И мы обе получали кайф от того, что делаем. В начале пути, когда только планировали все организовывать, пришли к директору комплекса «Задвинье», на территории которого все должно было происходить, и изъявили свое желание провести такое мероприятие. В ответ посыпались вопросы: «Вы художники?», «Вы члены союза художников?», «Вы представляете какую-то галерею?» Когда за этим следовал ответ, что мы просто две девушки, которые хотят реализовать интересный проект, нас встречало недоумение. Такого в Витебске еще не было.

«Не могут „просто два человека“ что-то организовывать»

В итоге разрешение было получено. На открытие арт-объекта пригласили СМИ, местная телекомпания сняла сюжет. Для областного центра это прямой путь в известность.

— Люди узнали про «Обними дерево» и сразу задали вопрос: «Почему вы сделали только одну фигуру? Давайте сделаем больше!» Посовещавшись, мы решили: нужно готовить пленэр, — вспоминает Оксана. — Пришли в отдел культуры, объяснили, что хотим сделать, показали фотографии, как должно быть. Но в лоб нам посыпались все те же вопросы: «А кто вы?», «Какая организация?», «Нет, не могут „просто два человека“ в городском пространстве что-то организовывать. Вы должны быть кем-то. Идите и найдите себе „крышу“». Друзья из других городов посоветовали открыть некоммерческую организацию.


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Поразмышляв над этим предложением с мужем, Оксана решилась. Сначала хотели сделать эко-фестиваль под названием «Пространство», но один из знакомых пары сказал: «Назовитесь „Прастора“. Звучит более емко, массивно. К тому же, по-белорусски аутентично — ни с чем не спутаешь. Это что-то свое, родное». На этом и остановились.

По словам Оксаны, у каждого бренда должна быть своя легенда. И «Прастора» не исключение.

— Я придумала следующее: учитель берет лист и ставит точку. После спрашивает своих учеников: «Что вы видите?» Они говорят: «Точку». На что Учитель отвечает: «Вы не видите самое главное — пространство. А ведь в нем можно поставить тысячу точек». Так и у нас: в «Прасторе» можно поставить тысячу точек, организовать множество фестивалей, воплотить огромное количество идей. Мы объединяем проекты, инициативы, выступаем драйверами и помощниками для инициативных людей, — отмечает директор центра. — Мы никогда не повторяемся в событиях, кроме самых знаковых, вроде урбанистического форума.

За это время активисты «Прасторы» рисовали граффити, муралы, делали конкурсы на дизайн-макет парклетов (небольших зон отдыха — Прим. TUT.BY). На первом фестивале в городском пространстве был и фудкорт, и публичные лекции на траве, пленэр ленд-арта, рок-концерт и файер-шоу. Это стало первым прецедентом, когда некоммерческая организация что-то сделала совместно с горисполкомом. Ведь с этим есть определенные сложности.

«Первый форум был на грани срыва»

К первому урбанистическому форуму «Прастора» в организации готовились целых девять месяцев — решали организационные вопросы и «вписывали» программу в городское пространство. Мероприятие не стоило организаторам ни копейки: партнеры предоставили самое необходимое. Все шло как по маслу, пока гром не грянул оттуда, откуда не ждали:

— Дождь стеной и оранжевый уровень опасности изменили все наши планы, — вспоминает Оксана. — Отдел культуры исполкома говорит: «Нужно все отменять». Но как это сделать, когда приехали люди из Петербурга, Клайпеды, Минска? Мы быстро нашли шесть больших шатров и перевели все активности туда. Ожидали увидеть на форуме около тысячи человек, но получилось триста пятьдесят. Считаю, что для погоды с нулевой видимостью из-за дождя это великолепный результат.


Сегодня у «Прасторы» уже есть свои бренды. Например, тот же урбанистический форум, который в этом году прошел в четвертый раз. Темой первого форум был «Зелёный квартал», второй форум «Креативный город», на котором обсуждали дизайн-коды города, а точнее, каким образом через культурные события трансформировать городскую среду и как сделать город «красиво воспринимаемым» с помощью света, цвета, элементов оформления. В рамках третьего форума «Смарт Сити» прошёл первый областной хакатон. Витебск стал первым областным городом, в котором было организовано подобное мероприятие.

— С помощью хакатона мы хотели узнать, какие мобильные приложения можно сделать, чтобы город сотрудничал с горожанами, — рассказывает героиня. — Решили проводить все по франшизе: 48 часов «мозгового штурма» со спальниками, вайфаем и кейтерингом. Было сложно найти большую площадку, на которой можно было бы переночевать. В итоге выбрали местом проведения читальный зал городской библиотеки. Но там не было скоростного интернета. Поэтому за две недели до начала мероприятия мы попытались найти спонсоров — обратились в «Белтелеком». И они за неделю провели в библиотеку «оптоволокно»! Там, наверное, до сих не поняли, что такого крутого мы сделали, но нам это очень помогло, — смеется собеседница. — Мы перезагружаем пространство. Это и есть наш бренд.

Планы на пятьдесят лет вперед

В 2016 году Оксана побывала в Киеве, где узнала об увлечении многих активистов адаптацией городов к изменениям климата.

— Там я услышала про инициативу «Соглашение мэров», в которой участвует более семи тысяч городов. Суть в том, что город берет на себя добровольное обязательство по снижению выбросов парниковых газов на 30% к 2030 году, а взамен получает финансирование на развитие городской среды. Пришла в отдел культуры, рассказала о том, что Витебску круто было бы подписать документ. В итоге все получилось, и меня сразу взяли координатором в рабочую группу, — делится девушка. — Горисполком подписал меморандум о сотрудничестве с некоммерческой организацией — где это видано? Я была там единственным человеком из некоммерческого сектора. Никто не мог понять, кто я, что я там делаю, и можно ли при мне что-то важное говорить — я же «не своя».

Но все получилось, как нельзя лучше. И уже в рамках гранта «Прастора» составила план действий и мероприятий. 1 марта организация презентовала каталог с результатами исследования города по теме изменений климата, опросами горожан и списком рекомендованных мероприятий городской климатической стратегии.


Оксана демонстирует результаты исследования, проведенного для разработки дорожной карты

— Например, мы выяснили, что жители северного региона плохо переносят экстремальную жару. А в городе оказалось мало теневых участков. К тому же, нигде нет питьевых фонтанчиков, — объясняет Оксана. — В итоге разработали синюю, зеленую и голубую карты: это зоны у воды, места, где можно посидеть в парках и места общественного доступа с кондиционерами. Поработали и с ботаническим садом: составили список адаптированных к повышению температуры растений, которые необходимо высадить в городе в ближайшие пятьдесят лет.

Также инициативой «Прасторы» стало создание «мест любования»: в Витебске появились первые сакуры.

— Как всегда, искали спонсоров. Потому что каждое дерево стоило около четырехсот рублей. Почему именно эти деревья? Мы долго живем в зиме, а сакура дает ощущение праздника, — улыбается героиня. — Сейчас планируем открытие целого японского сада. Уже договорились с ландшафтным дизайнером и спонсором. Надеюсь, что все получится.


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Вся команда «Прасторы» — четыре человека. Это Оксана, ее муж, исполняющий роль администратора, SMM-специалист и бухгалтер на аутсорсинге.

— Если нужно, привлекаем волонтеров. Потому что средств на больший штаб у нас, к сожалению, нет, — пожимает плечами собеседница. — Да, у меня нет денег, но есть моя репутация. И это работает. Ты должен делать свою работу профессионально, несмотря ни на что. А мы всегда делаем больше, чем то, что берем на себя. Арендуем помещение — после нас оно чище, чем было до. Репутация — единственный наш ресурс.

«Грошы не праблема»

Для нашего второго героя — менеджера четырех музыкальных групп Владимира Булавского — деньги проблемой не были никогда.


Владимир Булавский

— Большасць iнiцыятыў мы фiнансуем з уласных крынiц, — рассказывает он. — Зарабляем самi і выдаткоўваем грошы на развiццё горада. У кожнага з нас ёсць бiзнес цi асноўнае месца працы.

Проект, в котором занят музыкант, называется VITEBSK4ME.

— На сення гэта сацыяльна-культурная афіцыйна зарэгістраваная ўстанова. Наш інтэрнэт-партал стартаваў у 2009 годзе як супольнасць неабыякавых и крэатыўных людзей. А ўвогуле ўсе пачалося яшчэ з 2004 года, — рассказывает герой.

Сам он «в деле» с 2011 года.


— Цяпер наш касцяк гэта сем чалавек, — говорит Владимир. — Але мы можам павялiчыць колькасць да трыццацi, сарака ці нават пяцiдзесяцi ў любы момант. Бо практычна кожны гатовы працаваць на развiццё горада. Мы не проста грамадская арганiзацыя, якая працуе з грантамi ў сваiм офісе. Па сутнасцi, мы — гэта проста тыя людзi, якiя спрабуюць зрабіць Вiцебск лепшым.

Основная деятельность проекта — это развитие неформального образования. Также в его рамках организованы курсы менеджмента, а осенью на базе VITEBSK4ME начнется образовательный курс для дизайнеров.

— Мы таксама займаемся вялікімі праектамі. Напрыклад, фестываль стрыт-арту «Гравітацыя» — нашых рук справа. Праўда, ён праходзіць не кожны год, а толькі тады, калі ў нас ёсць грошы, — смеется организатор. — Але самая галоўная рэч для нас — наладжаная камунікацыя паміж крэатыўнымі людзьмі і дзяржаўнымі структурамі. Спрабуем усіх аб’яднаць для агульнай мэты паляпшэння горада. І пакуль што ў нас, на шчасце, атрымліваецца.

«Не трэба нам дапамагаць — проста не перашкаджайце»

Кроме этого, Владимир уже семь лет координирует программу «Будзьма беларусамі» в витебском регионе.

— Фактычна, дзякуючы гэтаму, у нас наладжаны нармальны дыялог з органамі ўлады, — говорит собеседник. — З 2014 года мы супольна робім кірмаш праектаў, на якім гарадчане могуць прэзентаваць свае ідэі для гарадскіх мерапрыемстваў. Гэтым мы хочам паказаць, што Віцебск гэта самадастатковы горад, і ў першую чаргу — для моладзі. Што тут можна займацца сваёй справай, і нават часам зарабляць на гэтым. Мы гатовы дапамагаць гараджанам усімі рэсурсамі, якія ў нас ёсць. І калі ў цябе, напрыклад, няма працы, мы можам зрабіць усё, каб ты гэтую працу сабе прыдумаў.


Владимир утверждает, что для VITEBSK4ME главное не результат, а процесс. Те идеи, которые участники проекта озвучивали пять-шесть лет назад, находили поддержку у властей. Именно так в 2015 году появился фестиваль уличного искусства «На семи ветрах», где Владимир стал первым администратором.

— Я уключаны ў два гарадскія грамадскія саветы пры гарвыканкаме і гарсавеце. Дзякуючы ўдзелу ўлады, мы робім маштабныя фэсты і не плацім за арганізацыю, — объясняет он. — Проста гэта важная справа для горада, і ўсё гэта разумеюць.

Организатор отмечает: сегодня идеологических преград перед инициативами горожан значительно меньше, чем раньше.

— Мы паказалі сябе як устойлівых і сур’ёзных партнёраў, камунікуем з уладай на роўных. Не памятаю за апошнія гады ніводнай ініцыятывы, якую б яны не падтрымалі. Калі мы кажам, што нешта неабходна зрабіць — гэта робіцца. У 2013 годзе мы казалі: не трэба нам дапамагаць, проста не перашкаджайце. Сёння ж усё робім разам. Цяпер вось хочам вырашыць пытанне нелегальнага статусу вулічных артыстаў. Пасля «Славянскага Базару» дамовіліся сустрэцца з міністрам культуры Юрыем Бондарам і прапрацаваць адпаведны дакумент. Таму што трэба развіваць гэтую культуру і ісці наперад. Хто гэта зробіць, калі не мы?


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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В новом выпуске проекта «Я изменил город» рассказываем о Витебске. Как проект по «объятию» деревьев стал крупнейшей урбанистической инициативой и многое другое....
 
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