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Серена Уильямс заработала за карьеру больше, чем Шарапова и Азаренко вместе взятые. Мы подсчитали

18.07.2019 09:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Победа на Уимблдоне-2019 позволила Симоне Халеп заработать 3,04 млн долларов и существенно оторваться от Виктории Азаренко в списке действующих игроков с внушительными суммами призовых денег за карьеру. SPORT.TUT.BY рассказывает, кто из девушек составляет компанию Вике и Симоне, а также — о гонорарах Арины Соболенко и Александры Саснович, лучших белорусских теннисисток прошлых лет и «Большой тройки» у мужчин.

Самые богатые действующие теннисистки и белоруски из топ-100











Завершившие карьеру белоруски



А сколько заработали топы в мужском разряде?




Фото: Reuters

 
 
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Победа на Уимблдоне-2019 позволила Симоне Халеп заработать 3,04 млн долларов и существенно оторваться от Виктории Азаренко в списке действующих игроков с...
 
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