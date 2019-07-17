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Серена Уильямс заработала за карьеру больше, чем Шарапова и Азаренко вместе взятые. Мы подсчитали
Источник материала: Tut.by
Самые богатые действующие теннисистки и белоруски из топ-100
Завершившие карьеру белоруски
А сколько заработали топы в мужском разряде?
Фото: Reuters
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Победа на Уимблдоне-2019 позволила Симоне Халеп заработать 3,04 млн долларов и существенно оторваться от Виктории Азаренко в списке действующих игроков с...
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