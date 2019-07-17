Серена Уильямс заработала за карьеру больше, чем Шарапова и Азаренко вместе взятые. Мы подсчитали

Источник материала: Tut.by

Победа на Уимблдоне-2019 позволила Симоне Халеп заработать 3,04 млн долларов и существенно оторваться от Виктории Азаренко в списке действующих игроков с внушительными суммами призовых денег за карьеру. SPORT.TUT.BY рассказывает, кто из девушек составляет компанию Вике и Симоне, а также — о гонорарах Арины Соболенко и Александры Саснович, лучших белорусских теннисисток прошлых лет и «Большой тройки» у мужчин.

Самые богатые действующие теннисистки и белоруски из топ-100









































Завершившие карьеру белоруски









А сколько заработали топы в мужском разряде?













Фото: Reuters