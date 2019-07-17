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Ателье AC Schnitzer улучшило аэродинамику и управляемость электрокара BMW i3

18.07.2019 09:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer, в прошлом году поработавшее над гибридным спорткаром BMW i8, обратило свои взоры на младшего представителя моделей i-серии — электрический хэтчбек i3.


Во-первых, для i3 предложили аэродинамический пакет, включающий передний сплиттер, накладки на колесных арках и изготовленный из полиуретана задний спойлер — все элементы окрашены в черный цвет и не только придают машине своеобразную эстетику, но и функциональны. По заявлению компании, обвес оптимизирует воздушные потоки и увеличивают прижимную силу на обеих осях.


Также набор анонсированных изменений для i3 включает комплект новых пружин в подвеске, благодаря которым дорожный просвет уменьшается на 20 мм — при этом обещана и улучшенная управляемость электрокара. Снимков салона AC Schnitzer не предоставила, обмолвившись, что интерьер декорирован алюминиевыми деталями и фирменной черной крышкой для контроллера iDrive.


Техника i3 осталась без изменений — в данном случае на снимках изображена доработанная версия i3S, электродвигатель которой развивает 184 лошадиные силы.

 
 
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Немецкое тюнинг-ателье AC Schnitzer, в прошлом году поработавшее над гибридным спорткаром BMW i8, обратило свои взоры на младшего представителя моделей i-серии -...
 
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