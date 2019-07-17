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В Логойском районе пропала 15-летняя девочка

18.07.2019 09:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логойским РОВД разыскивается без вести пропавшая 15-летняя Галина Веремийчик жительница агрогородка Малые Нестановичи. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

17 июля около 17.25 она уехала из агрогородка Крайск в агрогородок Малые Нестановичи на велосипеде и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Ее приметы: на вид 14-16 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, глаза светло-голубые, волосы прямые светлые длинные, размер ног 35-36. Была одета: джинсы светло-синего цвета, балетки без шнуровки бежевого цвета, байка черного цвета с рисунком человека красного цвета, майка светло-бирюзового цвета с орнаментом впереди. При себе имела: дорожный велосипед "Аист" темно-синего цвета, верхняя рама перемотана поролоном и черной изолентой.

Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах исчезновения или местонахождении девочки, позвонить в Логойский РОВД по телефонам: +375 44-786-42-25, +375 33-346-53-98, 8 (017) 74-78 -927, 8 (017) 74-78 -459.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Логойским РОВД разыскивается без вести пропавшая 15-летняя Галина Веремийчик жительница агрогородка Малые Нестановичи. Об этом БЕЛТА...
 
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