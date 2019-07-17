Минприроды напоминает об ответственности за самовольный сбор краснокнижных растений

Источник материала: Вороновская газета





Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает о запрете на самовольное изъятие диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Беларуси, из среды их обитания и произрастания, их незаконный оборот, а также совершение иных действий, которые могут привести к их гибели, сокращению численности или нарушению среды, сообщили БЕЛТА в Минприроды.

Минприроды организует работу по выявлению и учету мест обитания таких видов, передаче их под охрану пользователям земельных участков и водных объектов. Кроме того, министерство обеспечивает разработку и утверждение планов управления популяциями редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорастущих растений, планов действий по их сохранению, а также может устанавливать ограничения, запреты или другие меры в отношении их охраны, изъятия, содержания, хранения, экспонирования.

Сбор краснокнижных растений и охота на животных-краснокнижников возможны только на основании специального разрешения. Его выдает Минприроды по согласованию с Национальной академией наук Беларуси в научных целях, а также для вселения (включая расселение), интродукции, реинтродукции, акклиматизации, скрещивания, содержания и разведения в неволе. За самовольный сбор или охоту предусмотрена ответственность в виде наложения штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин (1 БВ сейчас составляет Br25,5), на индивидуального предпринимателя — от 20 до 150 БВ, а на юридическое лицо — от 35 до 500 БВ.

В списки редких и находящихся под угрозой исчезновения на территории Беларуси видов включено 202 вида диких животных и 303 вида дикорастущих растений. Данные списки утверждены постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 9 июня 2014 года №26.