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В августе в Гомеле откроют лыжероллерную трассу

18.07.2019 09:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Гомель оставался единственным областным центром, где не было лыжероллерной трассы. К строительству объекта приступили в июне, а уже в августе планируются первые спортивные старты, сообщает городской журнал «Белка».


Трасса расположится на берегу гребного канала в Новобелицком районе.

Уже уложены ограничивающие бордюры, уплотняется грунт. Согласно проекту, устроены перемычки между петлями трассы, благодаря чему ее длину можно будет укорачивать вдвое для состязания участников разного уровня подготовки и возраста. Сформированы два подъема различной крутизны высотой по три метра. Предусмотрен полуоткрытый биатлонный тир. Трибуны рассчитаны на 500 человек, за ними разместятся помещения для переодевания спортсменов, пункты общественного питания и проката инвентаря.


Срок сдачи объекта — 1 августа. И уже в этом месяце на новой трассе планируют провести республиканские соревнования по биатлону среди юношей и девушек 2001−2008 годов рождения. В дальнейшем тренироваться здесь будут воспитанники городской детско-юношеской спортивной школы. Но и для обычных физкультурников двери базы будут открыты.


 
Теги: Гомель
 
 
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Срок сдачи объекта - 1 августа. И уже в этом месяце на новой трассе планируют провести республиканские соревнования по биатлону.
 
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