В США призвали задуматься о безопасности FaceApp из-за русских корней приложения

Приложение FaceApp от российского разработчика получило «вторую жизнь» спустя два года после запуска. Причина — фильтр, который «состаривает» человека на фото. Новая волна популярности вывела сервис на первые места в топах App Store и Google Play, хотя еще в июне оно замыкало топ-500 в России и находилось за пределами первой тысячи в США. Об этом сообщает TJournal.

В США, куда массовое использование FaceApp пришло немногим позже в России, «пожилым» фильтром стали пользоваться не только обычные пользователи, но и звёзды вроде Дрейка, одного из лучших баскетболистов мира Леброна Джеймса или актёра Терри Крюса. По степени популярности FaceApp можно сравнить с весенним ажиотажем по фильтру Snapchat , «меняющему» пол.