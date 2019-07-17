В режиме фильтрации. Как защитить салон автомобиля от пыли?

Источник материала: Аргументы и факты

Городские улицы переполнены едкими газами и строительной пылью. В удушливых облаках автомобили стоят десятки минут, пока дорожный затор, наконец, не рассосется. Насколько это опасно рассказывает технический специалист сервисных станций Bosch Александр Куров.

Насколько опасна пыль во время строительных работ при движении автомобиля рядом со стройплощадками?

Если часто ездить по реконструируемым местам, то вся машина покрывается строительной грязью и пылью от гранитной крошки. Мелкие частички засасываются через систему впуска внутрь и оседают на воздушном фильтре перед двигателем. Постепенно его пропускная способность падает, и система впуска перестает функционировать должным образом. Она не пропускает то количество воздуха, что требуется мотору для работы. В итоге, наблюдается дефицит кислорода, топливная смесь готовится плохо, отдача мотора падает, растет потребление горючего. Автомобиль буквально задыхается. Таким образом, фильтр можно засорить уже через пару недель путешествия по местам строительных работ. Работа машины в облаках пыли недопустима, и лучше побыстрее выехать из зоны стройки.

А представляете, сколько гадости может попасть внутрь салона? Строительная каменная крошка и мелкодисперсная пыль вызывают аллергические реакции — чихание, слезящиеся глаза и кашель.

Как можно защититься от нее?

Защитить людей могут салонные фильтры, устанавливающиеся сейчас во все автомобили. Они препятствуют попаданию частиц пыли, грязи, а в некоторых случаях избавляют даже от неприятных запахов и бактерий.

Их всего несколько типов: стандартные, с активированным углем, фильтры с противоаллергенным и антибактериальным эффектами.

От запахов в салоне помогают салонные фильтры со специальным слоем активированного угля. Он изготавливается из обугленной и измельченной скорлупы кокосовых орехов, помещенной в герметичную среду, а для создания пористой структуры используется водяной пар с температурой 800°С.

Угольные фильтры чрезвычайно эффективны — всего один грамм активированного угля имеет внутреннюю площадь поверхности его частиц со всеми порами в 1 000 м² — это площадь целого футбольного поля. Воздух проходя через такие угольные сгустки очищается, как в противогазе. Использование угольных салонных фильтров позволяет задерживать неприятные запахи и вредные газы.

Какие фильтры могут защитить от аллергии?

Угольные фильтры, несмотря на все свои преимущества, не могут нейтрализовать аллергены и бактерии. Такие частицы чрезвычайно малы. Требуется ставить защиту с более мелким диаметром сот. Это класс Filter+. Кроме слоя активированного угля, защищающего от неприятного запаха, у Filter+ есть дополнительный слой с ионами серебра, который отделяет аллергены на молекулярном уровне и делает их безвредными, а ионы серебра уничтожают бактерии.

Как отличить качественный угольный фильтр от некачественного или поддельного?

Для того, чтобы не натолкнуться на подделку или низкое качество любого фильтра, обращайте внимание на качество исполнения товара, количество и геометрию складок, точно подобранную форму фильтра под установочное место. Но для неспециалистов можно дать такой совет: выбирайте продукцию крупнейших производителей и покупайте фильтры в проверенном магазине или на известной СТО, которой вы доверяете.

Как часто нужно заменять фильтры в автомобиле?

В спецификациях к легковым автомобилям прописаны требования к техническому обслуживанию, которые предполагают смену воздушного и салонного фильтров один раз в год или каждые 15 000 км. Однако при поездках по загазованным и пыльным улицам фильтры могут загрязниться гораздо чаще быстрее, буквально за месяц. Скопившаяся в фильтре грязь становится благоприятной средой для размножения вредных микроорганизмов (грибков, плесени, бактерий). Поэтому лучше менять фильтр перед летним и зимним сезоном, то есть два раза в год.

Высокое потребление топлива и снизившаяся мощность свидетельствуют о неисправном воздушном фильтре в системе впуска. А неприятный запах в салоне, активное запотевание окон во время дождя или духота свидетельствуют о необходимости смены салонного фильтра.