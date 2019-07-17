Лечение герпеса на губах

Источник материала: Новости Хотимска

Добрый день, друзья! Сегодня неприятная тема, но интересующая многих. Поскольку появлялась практически у всех хотя бы раз, речь идет о герпесе. А вот как быстро убрать герпес на губах в домашних условиях, будем разбираться в этой статье. Герпес-заболевание, которое не обходит практически каждого человека на земном шаре. А у некоторых он проявляется намного чаще чем у остальных.Существует множество типов герпеса. Самый распространенный это- губной герпес. Более тяжелая форма это второй тип, встречается на половых органах.

Методы лечения

Конечно, полностью избавиться от этого недуга не получится, но правильно подобранная терапия поможет справиться с ним на продолжительное время. Лечение необходимо начинать в начальный момент проявления высыпаний, пока болезнь не перешла в активную стадию и не проявилась неприятными болезненными пузырьками, портящими настроение. Первые меры, необходимо принимать как только почувствуете первые признаки проявления -это будет начало герпеса (жжение, покраснение, распухание участка кожи локализации, появление первых пузырьков). Спустя время пузырьки наливаются жидкостью, увеличиваясь в размере. Потом пузырьки подсыхают и заживают в течении недели. На месте пузырьков образуется корочка, которую желательно не трогать, пока сама не подсохнет и сойдет без усилий. Образование этой защитной корочки происходит не зря. Она образовывается лейкоцитами, которые противостоят вирусам и защищает от попадания в ранку инфекции. Если сорвете корочку можно занести инфекцию и растянуть период болезни. Самое распространенное появление герпеса это на губах. Но также может не обойти такие места как в носу или возле носа, возле глаз.

Почему появляется герпес

Первые проявления заболевания у многих возникают уже в детстве, приняв вирус от матери. Первым делом , вирус герпеса проникает в нервную систему. Там он может находиться длительное время в неактивном состоянии, пока не будет создана для него благоприятная среда для выхода наружу. А такой средой для него есть снижение иммунной системы человека. При перенесенных операциях, при стрессе,переутомлении, при инфекциях. Когда жизненно-активные силы организма на нуле. Иногда возможно заражение даже при банальном переохлаждении. Избежать заражения герпесом достаточно трудно. Потому что вирус передается воздушно-капельным путем. Через бытовые предметы и т.д. Самый опасный способ при контакте с больным, при поцелуе. Когда пузырьки лопаются у больного, это самая активная фаза возможности заражения. Хоть вирус на столько активный, некоторые люди могут быть лишь носителями его. У некоторых герпес может проявляться несколько раз в год, в то время как другие могут болеть им ежемесячно. Высыпания могут повторяться на одном и том же месте.





Лечение необходимо начинать незамедлительно, что ускорит процесс выздоровления. Если же прозевать первые признаки, пузырьки могут быть более крупными и болезненными. Лечение подразумевает в себе применение специальных мазей для герпеса с содержанием в составе ацикловира и пенцикловира. Отлично себя зарекомендовала мазь Ацикловир- фармак. Отлично помогает при первых же признаках жжения. Мазь подсушивает до образования корочки и способствует плавному заживлению. Накладывать мазь необходимо как можно чаще для ускорения заживления. Также можно подсушивать и избежать инфекций мазями, содержащими цинк. При рецидивах вируса и осложненной форме принимают Ацикловир в таблетках к дополнению к мазям (принимать пять раз в день через каждые 4 часа). Либо же более дорогой вариант Волтарекс (прием 2 раза в день).

Лечение народными средствами



Возьмите листок бумаги и тарелку. Необходимо спалить этот листок до пепла на тарелке. Уберите пепел и вы заметите на тарелке желтый налет от огня. Возьмите его пальцем и намажьте пораженный участок. Сделайте раствор соли (ложка на стакан воды). Смачивайте ватный тампон этим раствором. Также могут подойти кому то аромамасла бергамота и эвкалипта. Смешайте их с оливковым маслом и протирайте пораженные участки.

Профилактика

Старайтесь придерживаться правильного питания, в таком случае ваша иммунная система справится с любой инфекцией, том числе и с герпесом. Она вырабатывает антитела, способные подавлять вирус. В зимний период времени насыщайте организм препаратами в состав которых входит эхинацея, витамины и минералы. Принимайте витамин С (отвар шиповника). Чтобы не допустить появления герпеса, займитесь повышением иммунитета, именно проблемы с ним и приводят к появлению этой неприятной болезни. Дарите организму полноценный отдых, избегайте стрессов. Употребляйте в пищу побольше овощей и фруктов, особенно с содержанием витамина С. Хорошо подойдут цитрусовые. Витамины группы В. Продукты богатые цинком и селеном (рыба, мясо, проростки пшеницы, семечки дыни и подсолнечника). Селен найдете в море продуктах орехах и яйцах. Цинк быстрее поспособствует заживлению ранок от пузырьков. Старайтесь соблюдать меры предосторожности. Не переносите герпес из пораженной зоны на здоровые органы. Чаще мойте руки и после контакта с пораженным участком. Вирус может поразить глаза и половые органы. Самые тяжелые последствия при глазном заражении. Выделите себе отдельную посуду и полотенце.







Травяное лечение

Рецепт травяного чая. Поможет быстрее выздороветь и смягчит болезненные симптомы.

Смешать по 1 ч.л плодов можжевельника, мелиссы и черемухи. Заварить 1 ч.л смеси на стакан воды. Пить в течении дня 3-4 раза. Смешать цветки ромашки 1 ч.л с прополисом. Залить кипятком и добавить 1.ч.л 10 % спиртового настоя прополиса, размешать, процедить и пить небольшими глотками. Если под рукой ничего не оказалось народные целители советовали смазать ушной серой .

Всячески повышайте свои жизненные ресурсы и иммунную систему, чтобы вы смогли противостоять этому вирусу. Надеемся, что наши советы о том, как быстро убрать герпес на губе вам пригодятся, а если имеете свои рецепты, поделитесь в комментариях, не жадничайте.