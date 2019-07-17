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Лечение герпеса на губах
18.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Добрый день, друзья! Сегодня неприятная тема, но интересующая многих. Поскольку появлялась практически у всех хотя бы раз, речь идет о герпесе. А вот как быстро убрать герпес на губах в домашних условиях, будем разбираться в этой статье. Герпес-заболевание, которое не обходит практически каждого человека на земном шаре. А у некоторых он проявляется намного чаще чем у остальных.Существует множество типов герпеса. Самый распространенный это- губной герпес. Более тяжелая форма это второй тип, встречается на половых органах.
Методы лечения
Конечно, полностью избавиться от этого недуга не получится, но правильно подобранная терапия поможет справиться с ним на продолжительное время. Лечение необходимо начинать в начальный момент проявления высыпаний, пока болезнь не перешла в активную стадию и не проявилась неприятными болезненными пузырьками, портящими настроение. Первые меры, необходимо принимать как только почувствуете первые признаки проявления -это будет начало герпеса (жжение, покраснение, распухание участка кожи локализации, появление первых пузырьков). Спустя время пузырьки наливаются жидкостью, увеличиваясь в размере. Потом пузырьки подсыхают и заживают в течении недели. На месте пузырьков образуется корочка, которую желательно не трогать, пока сама не подсохнет и сойдет без усилий. Образование этой защитной корочки происходит не зря. Она образовывается лейкоцитами, которые противостоят вирусам и защищает от попадания в ранку инфекции. Если сорвете корочку можно занести инфекцию и растянуть период болезни. Самое распространенное появление герпеса это на губах. Но также может не обойти такие места как в носу или возле носа, возле глаз.
Почему появляется герпес
Первые проявления заболевания у многих возникают уже в детстве, приняв вирус от матери. Первым делом , вирус герпеса проникает в нервную систему. Там он может находиться длительное время в неактивном состоянии, пока не будет создана для него благоприятная среда для выхода наружу. А такой средой для него есть снижение иммунной системы человека. При перенесенных операциях, при стрессе,переутомлении, при инфекциях. Когда жизненно-активные силы организма на нуле. Иногда возможно заражение даже при банальном переохлаждении. Избежать заражения герпесом достаточно трудно. Потому что вирус передается воздушно-капельным путем. Через бытовые предметы и т.д. Самый опасный способ при контакте с больным, при поцелуе. Когда пузырьки лопаются у больного, это самая активная фаза возможности заражения. Хоть вирус на столько активный, некоторые люди могут быть лишь носителями его. У некоторых герпес может проявляться несколько раз в год, в то время как другие могут болеть им ежемесячно. Высыпания могут повторяться на одном и том же месте.
Лечение необходимо начинать незамедлительно, что ускорит процесс выздоровления. Если же прозевать первые признаки, пузырьки могут быть более крупными и болезненными. Лечение подразумевает в себе применение специальных мазей для герпеса с содержанием в составе ацикловира и пенцикловира. Отлично себя зарекомендовала мазь Ацикловир- фармак. Отлично помогает при первых же признаках жжения. Мазь подсушивает до образования корочки и способствует плавному заживлению. Накладывать мазь необходимо как можно чаще для ускорения заживления. Также можно подсушивать и избежать инфекций мазями, содержащими цинк. При рецидивах вируса и осложненной форме принимают Ацикловир в таблетках к дополнению к мазям (принимать пять раз в день через каждые 4 часа). Либо же более дорогой вариант Волтарекс (прием 2 раза в день).
Лечение народными средствами
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