Озеро скелетов Роопкунд в Индии

Источник материала: Новости Хотимска

Роопкунд — ледниковое озеро, расположенное на высоте приблизительно в 5,029 метров в Уттаракханд, Индия. Когда лед тает, сотни человеческих скелетов появляются на поверхности или плавают в водах.

Озеро было впервые обнаружено в 1942 смотрителем охотничьего заказника, хотя упоминания об этих костях появились с конца 19-ого столетия. Первоначально считали, что это останки японских солдат, которые пробирались в область, и затем погибли в боробе с ужасными погодными условиями.

В период Второй мировой войны британцы немедленно послали команду исследователей, чтобы определить природу этих останков. Однако, после исследования было обнаружено, что трупы не могли принадлежать японским солдатам, поскольку им уже очень много лет.





Некоторые британские исследователи Роопкунда и много ученых предположили, что кости принадлежали генералу Зоровару Сингху из Кашмира и его солдатам, которые, как говорят, заблудились и погибли в высоких Гималаях во время возвращения после Тибетского Сражения в 1841. Но тесты радиоуглерода на трупах в 1960-ых противоречили и этой теории.

Тесты неопределенно указали, что скелеты могли относится по времени к любому периоду между 12-ыми и 15-ыми столетиями. Это принудило много историков связывать трупы с неудачным нападением Мохаммада Тулака на Гималайский Гарвал. Другие историки полагали, что это жертвы неизвестной эпидемии. Некоторые антропологи также выдвигают теорию ритуального самоубийства.





Только в 2004, когда команда европейских и индийских ученых отправилась в область по инициативе канала National Geographic, ужасающая правда начала обнаруживаться. Современный анализ ДНК разделил мертвых на две отличных физических категории — одни были более короткого роста, а другие значительно более высокие. Результаты также показали, что тела принадлежали намного более раннему времени. Исследование по радиоуглероду определило дату приблизительно в 850 год н. э.

Трещины на их черепах указали, что все они умерли от фатального удара по задней части головы. Удары не были вызваны оползнем или лавиной, а были сделаны тупыми, круглыми объектами в размере шаров для крикета. Отсутствие повреждения любых других частей тела означало, что удар произведен сверху. Единственное вероятное объяснение такого количества людей, получающих такие подобные раны в то же самое время, является чем-то, что упало от неба, такого как большой град.





Нет никаких исторических свидетельств о каких-либо торговых маршрутах в Тибет в этой области, но Роопкунд расположен на важном пути паломничества культа Нанда Деви с празднествами, имеющими место каждые 12 лет. Группа состояла из 500 — 600 человек, была наиболее вероятно были паломниками. Путешественники, вероятно, спустились по склонам, чтобы добыть пресную воду, когда погодные условия ухудшились.





Без убежища в открытых Гималаях многие, или возможно все они, погибли. Ледяные воды сохранили тела в течение сотен лет. У некоторых из них даже сохранились волосы и ногти, так же как части одежды. Возможно, что некоторые паломники избежали смерти, возвратились назад в деревню и рассказали о произошедшем, поскольку сохранился довольно интересный фольклор.

Традиционная песня гималайских женщин описывает богиню, столь разгневанную посторонними, которые загрязнили ее горное прибежище, что она обрушилась смертью на них, бросая «твердые как сталь» градины.