Новый мировой рекорд: самый быстрый пит-стоп на гонках Формулы-1

Источник материала: Новости Хотимска

оманда Red Bull установила самое лучше время по замене четырех колес в гонках болидов Формулы-1.

Невероятную работу продемонстрировали участники команды на гонке в британском Сильверстоуне. Механики умудрились «переобуть» машину Пьера Гасли за рекордные 1,91 секунд.

Второе место по скорости пит-стопа тоже принадлежит команде механиков из Red Bull, которые обслуживают автомобиль Макса Ферстаппена. Они провели замену четырех колес за 1,96 секунды.

До этого рекорд принадлежал команде Williams. Он был установлен в 2016 году на Гран-при в Баку. Тогда машину Фелипе Массы обслужили за 1,92 секунды.