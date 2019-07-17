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Новый мировой рекорд: самый быстрый пит-стоп на гонках Формулы-1
18.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
оманда Red Bull установила самое лучше время по замене четырех колес в гонках болидов Формулы-1.
Невероятную работу продемонстрировали участники команды на гонке в британском Сильверстоуне. Механики умудрились «переобуть» машину Пьера Гасли за рекордные 1,91 секунд.
Второе место по скорости пит-стопа тоже принадлежит команде механиков из Red Bull, которые обслуживают автомобиль Макса Ферстаппена. Они провели замену четырех колес за 1,96 секунды.
До этого рекорд принадлежал команде Williams. Он был установлен в 2016 году на Гран-при в Баку. Тогда машину Фелипе Массы обслужили за 1,92 секунды.
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оманда Red Bull установила самое лучше время по замене четырех колес в гонках болидов Формулы-1. Невероятную работу продемонстрировали участники команды на гонке в...
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