Ход уборки зерновых

Источник материала: Новости Хотимска

Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) — 2162 тыс. га.

По состоянию на 17.07.2019 в Беларуси убрано 165,6 тыс. га, намолочено 517,6 тыс. т, урожайность — 31,3 ц/га.

Убрано по областям (тыс. га)*:

Брестская — 64,6;

Витебская — 1,66;

Гомельская — 50,5;

Гродненская — 17,9;

Минская — 21,6;

Могилевская — 9,31.

Намолочено зерна (тыс. т):

Брестская — 231,8;

Витебская — 4,81;

Гомельская — 115,7;

Гродненская — 70,2;

Минская — 70,7;

Могилевская — 24,3.

Урожайность (ц/га):

Брестская — 35,9;

Витебская — 29;

Гомельская — 22,9;

Гродненская — 39,1;

Минская — 32,8;

Могилевская — 26,1.

* Здесь и далее — по состоянию на 17.07.2019.

В Беларуси валовой сбор зерна в 2019 году ожидается на уровне 7,6 млн. т.