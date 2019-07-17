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Ход уборки зерновых
18.07.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) — 2162 тыс. га.
По состоянию на 17.07.2019 в Беларуси убрано 165,6 тыс. га, намолочено 517,6 тыс. т, урожайность — 31,3 ц/га.
Убрано по областям (тыс. га)*:
Брестская — 64,6;
Витебская — 1,66;
Гомельская — 50,5;
Гродненская — 17,9;
Минская — 21,6;
Могилевская — 9,31.
Намолочено зерна (тыс. т):
Брестская — 231,8;
Витебская — 4,81;
Гомельская — 115,7;
Гродненская — 70,2;
Минская — 70,7;
Могилевская — 24,3.
Урожайность (ц/га):
Брестская — 35,9;
Витебская — 29;
Гомельская — 22,9;
Гродненская — 39,1;
Минская — 32,8;
Могилевская — 26,1.
* Здесь и далее — по состоянию на 17.07.2019.
В Беларуси валовой сбор зерна в 2019 году ожидается на уровне 7,6 млн. т.
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Уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи, проса) — 2162 тыс. га. По состоянию на 17.07.2019 в Беларуси убрано 165,6 тыс. га, намолочено 517,6...
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