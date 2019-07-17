Турчин: важнейшая задача дипмиссий – поиск новых торговых путей и рынков сбыта продукции

Источник материала: Ежедневник





Прошло рабочее совещание первого заместителя премьер-министра Александра Турчина с руководителями белорусских дипломатических представительств и консульских учреждений.

В мероприятии приняли участие руководители ряда республиканских органов государственного управления, белорусских отраслевых министерств, концернов и предприятий, представители Аппарата Совета Министров, Национального банка.

Первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко представил анализ итогов работы белорусских загранучреждений за пять месяцев 2019 года с учетом основных результатов на экспортном направлении, сообщает пресс-служба МИД.

Он подчеркнул, что стоящие перед белорусской дипломатией задачи направлены на обеспечение многовекторности и сбалансированности во взаимодействии с внешними партнерами, в том числе на внешнеэкономическом треке, участие в интеграционных образованиях и процессах при строгом соблюдении суверенитета и независимости страны, содействие и повышение роли Беларуси в укреплении безопасности в региональном и более широком контексте.

В ходе встречи свои доклады представили послы Беларуси в Украине, Бельгии, Германии и Венесуэле.

В режиме прямого диалога были обсуждены вопросы поставок продукции белорусских предприятий на внешние рынки, новые возможности по привлечению иностранных инвестиций, специализации и диверсификации внешнеэкономических задач.

Подводя итоги совещания, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что в сегодняшней ситуации важнейшей задачей загранучреждений остается поиск новых торговых путей и рынков сбыта продукции без снижения присутствия на традиционных направлениях.

Подчеркнута необходимость усиления работы по информационному обеспечению экспорта, внедрения в повседневную практику новейших технологий распространения сведений о наших возможностях и достижениях.