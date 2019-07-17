Свободна и очень богата. Как живут жены шейхов после развода

Последние несколько недель все мировые СМИ обсуждают бегство принцессы Хайи от своего мужа — эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. По слухам, уже в конце июля супруги начнут бракоразводный процесс и раздел имущества. Что вынудило ее оставить роскошный дворец и перебраться в другую страну и кто еще из известных женщин арабского мира официально расстался с могущественными и богатыми мужьями, рассказывает АиФ.ru.

Принцесса Хайя

В Instagram сына эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума — Хамдана недавно появилось очень милое видео: на нем отец молодого человека выходит из своей машины, и навстречу к нему радостно бегут многочисленные дети и внуки, которые искренне обнимают любимого дедушку и папу. Глядя на эти кадры, можно подумать, что в семье шейха царит любовь и полное взаимопонимание. Однако, если учесть тот факт, что недавно от него сбежала младшая и любимая жена Хайя, вряд ли можно говорить об идиллии.

Сначала СМИ сообщили о том, что принцесса вместе с 7-летнем сыном Зайедом и 11-летней дочерью Аль Джалилью скрылись в Германии. Позже выяснилось, что в качестве убежища от влиятельного мужа она выбрала Англию. Поскольку Хайя много лет жила в Туманном Альбионе, где получала образование, ее выбор вполне логичен. Лондон для восточной красавицы — второй дом. Кстати, если верить слухам, принцесса обосновалась в доме стоимостью $107 миллионов, который купила втайне от супруга. Также журналисты уверяют, что некогда «младшая жена» прихватила с собой круглую сумму денег, а именно $39 миллионов, которые ей в скором времени очень понадобятся, ведь она намерена развестись с Мохаммедом. Интересы принцессы в суде будет представлять адвокат Фиона Шеклтон, на счету которой не один громкий бракоразводный процесс. К услугам профессионала в свое время прибегали принц Чарльз, Пол Маккартни и многие другие известные люди, а теперь и Хайя.

О том, что побудило женщину сбежать из дворца после 15 лет брака, ходят легенды. Первая гласит, что она была уличена собственным мужем в измене с телохранителем. В пользу этой версии говорит стихотворение, которое недавно было опубликовано эмиром: «Ты предатель. Ты предала самое ценное — доверие, но твой секрет раскрыт», — написал Мохаммед. Согласно второй версии Хайя узнала о жестоком обращении супруга со своей дочерью Латифой, которая хотела сбежать от отца в США, но так и не смогла этого сделать, поэтому за ней был установлен строгий надзор. По словам самой девушки, она три года провела в одиночном заключении.

Так или иначе, практически через две недели в Лондоне должно начаться рассмотрение дела о разводе пары. Эмир настроен решительно и хочет отобрать у еще недавно любимой жены детей.

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Модель Кристина Эстрада

«Я была супермоделью и привыкла к красивым вещам. Мой муж приучил меня жить в роскоши. Я уже не смогу иначе», — говорила Кристина Эстрада судье, пытаясь объяснить, почему она хочет получить от своего мужа шейха Валида Джуффали отступные в размере $200 миллионов. Дело рассматривали в Англии, поскольку на родине супруга, в Саудовской Аравии, у топ-модели не было никаких шансов отстоять свои права, даже с учетом того, что миллиардер тайно развелся с Эстрадой и та узнала об изменении семейного статуса постфактум.

Конечно, адвокаты Джуффали приложили максимум усилий, чтобы сохранить состояние клиента. Экс-супруге предлагали «тихий развод» и около $45 миллионов отступных, но она отказалась, ведь этой суммы ей абсолютно точно не хватило бы даже на содержание роскошного особняка в Лондоне размером в 130 тысяч квадратных метров. Кстати, в 2018 году модель выставила его на продажу за $70 миллионов. Не сумев достигнуть консенсуса с бывшей возлюбленной, Валид, по сообщениям СМИ, стал представителем островного государства Сент-Люсия в Международной морской организации, что обеспечило его дипломатическим иммунитетом, однако даже этот факт не смог спасти бизнесмена от суда и раздела имущества. В итоге шейху пришлось распрощаться с суммой около $80 миллионов.



Модель Кристина Эстрада. Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Принцесса Амира аль-Тавил

Знакомство Амиры со своим будущим мужем принцем аль-Валидом очень напоминало фильм «50 оттенков серого». Она — начинающая журналистка школьной газеты, он — один из самых влиятельных и богатых людей Саудовской Аравии. Но, справедливости ради, стоит отметить, что принц, в отличие от мистера Грея из книги Э. Л. Джеймс, был не так красив и молод. Разница в возрасте между Амирой и ее новым знакомым составляла 28 лет, хотя это не помешало им пожениться всего лишь через 9 месяцев после первой встречи.

Занимавшему 22-ю строчку в списке самых богатых людей мира по версии журнал «Time» принцу приходилось работать в довольно напряженном графике. Одна из журналисток Forbes, которой однажды выпала возможность провести с ним целую неделю, чтобы подготовить материал, утверждала: чтобы поспевать за принцем, нужны выносливость и много кофеина. Спать бизнесмен ложился около 4:30 и тратил на сон всего 4-5 часов. У тех, кто работал с этим человеком, не было никакой личной жизни. Естественно, Амире также приходилось подстраиваться под график мужа. Но не это стало камнем преткновения между супругами. Несмотря на брак, который длился больше десяти лет, у пары не было совместных детей: Амира то ли была бесплодна, то ли сознательно избегала материнства. В свою очередь многочисленные родственники аль-Валида ибн Талала, по слухам, недолюбливали его избранницу, ведь она вела слишком свободный по восточным меркам образ жизни: сама водила машину, отказывалась носить закрытую одежду, предпочитая европейский стиль, боролась за права женщин в Саудовской Аравии и т.д. В 2013 году супруги развелись, и все ждали, что в прессе тут же появятся сообщения о щедрых отступных или какие-то пикантные подробности расставания, однако этого не произошло. Видимо, паре удалось разойтись мирно. Некоторые СМИ даже пишут, что бывшие супруги поддерживают дружеские отношения.



Принцесса Амира аль-Тавил. Фото: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz

В сентябре 2018 года Амира аль Тавил без лишней огласки вышла замуж за 39-летнего миллиардера Халифа ибо Бутти аль-Мухайри из ОАЭ. А вот ее бывший муж в 2017 году был арестован по решению Антикоррупционного комитета. Его обвиняли в финансовых преступлениях и несколько месяцев держали в отеле Ritz Carlton в Эр-Рияде. На свободе принц оказался лишь в начале 2018 года.