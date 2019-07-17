В США определили слабые места С-400. В России их назвали преимуществами

Источник материала: Tut.by

Выявленные американской аналитической организацией Stratfor «слабые места» российского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» подчеркивают его превосходные характеристики, пишет Lenta.ru, ссылаясь на слова заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константина Сивкова.



Фото: twitter.com/slyhedge

Специалист обсудил три уязвимости, о которых сообщил Stratfor. Среди них первая — неспособность комплекса отразить массированный удар противника. «Но считать это недостатком ЗРК С-400 — все равно что утверждать, будто слабым местом полуторки является ее неспособность везти 10-тонный груз», — полагает эксперт.

Вторая — российский ЗРК не гарантирует поражение низколетящих средств воздушного нападения (СВН) над местностью со сложным рельефом. По мнению Сивкова, в этой части С-400 «Триумф» превосходит MIM-104 Patriot. «Наш ЗРК поражает СВН за пределами горизонта, а это означает, что и в районах со сложным рельефом, в зонах радиолокационной тени своих обзорных и стрельбовых станций, он, при надлежащей организации системы ПВО [противовоздушной обороны] сможет достать цель», — уверяет член РАРАН.

Третья — для обеспечения боевой устойчивости С-400 «Триумф» нуждается в прикрытии зенитными огневыми средствами малой дальности. «И тут они правы. Любому военному специалисту понятно, что, отражая массированный налет, ЗРС большой (или средней) дальности должна одновременно отслеживать и обстреливать большое количество СВН в своей зоне ответственности», — отмечает доктор военных наук.