В августе для минчан бесплатно выступят «Без билета», Morandi и Горан Брегович

Источник материала: Tut.by

Вечером 11 августа в Минске на площади у Дворца Спорта пройдет бесплатный концерт под открытым небом . На нем выступят группы «Без билета» и Morandi, а еще Горан Брегович с оркестром. Мероприятие пройдет под названием «velcom становится A1».



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

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Начнется концерт в 18.00. Первыми выступят «Без билета», после них на сцену выйдет румынская группа Morandi (вы точно слышали их хит Angels), затем мероприятие продолжится выступлением Горана Бреговича и оркестра.

Каждый участник концерта будет выступать перед зрителями от 45 минут до 1,5 часов. Завершится вечер лазерным шоу. Все происходящее на сцене будет транслироваться на больших экранах города: на площади Свободы напротив Минской городской ратуши, а также на экране ТЦ Galleria Minsk.

Что: концерт «velcom становится A1» с «Без Билета», Morandi и Гораном Бреговичем. Где: площадь около Дворца спорта. Когда: 11 августа, воскресенье. Начало — 18 часов. Сколько: бесплатно.

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