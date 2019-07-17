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В августе для минчан бесплатно выступят «Без билета», Morandi и Горан Брегович
Источник материала: Tut.by
Вечером 11 августа в Минске на площади у Дворца Спорта пройдет
Начнется концерт в 18.00. Первыми выступят «Без билета», после них на сцену выйдет румынская группа Morandi (вы точно слышали их хит Angels), затем мероприятие продолжится выступлением Горана Бреговича и оркестра.
Каждый участник концерта будет выступать перед зрителями от 45 минут до 1,5 часов. Завершится вечер лазерным шоу. Все происходящее на сцене будет транслироваться на больших экранах города: на площади Свободы напротив Минской городской ратуши, а также на экране ТЦ Galleria Minsk.
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Вечером 11 августа в Минске на площади у Дворца Спорта пройдет бесплатный концерт под открытым небом. На нем выступят группы «Без билета», Morandi и Горан Брегович со...
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