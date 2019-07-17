Пять главных ошибок родителей, которые хотят, чтобы их дети правильно питались

Источник материала: Tut.by

Диетолог и врач Виктория Болбат перечислила типичные ошибки, которые совершают родители, борясь с лишним весом у детей.

Первая ошибка: представление о том, что вы можете контролировать ребенка

Если ребенок послушно ест то, что вы предлагаете, и не ест то, что под запретом, то, скорее всего, он вас боится. Или боится потерять вашу любовь. А это проблемы посерьезнее лишнего веса.

Здоровое пищевое поведение ребенка — категоричный отказ от того, что ему не по душе, и неумеренное поглощение сладостей и всевозможных продуктов с усилителями вкуса, (если ими увлекаются в семье). Из чего следует следующая ошибка…

Вторая ошибка: представление о том, что ребенок может принимать осознанное решение и развивать силу воли

Нет, ваш в свои три года, может быть, и гений осознанных решений. Но обычно дети предпочтут более сладкое менее сладкому, более соленое менее соленому, более «глутаматное» менее «глутаматному», более хрустящее менее хрустящему. И не потому, что они вот такие вредные, не слушаются маму. Просто биологически мы так устроены: наши рецепторы, воспринимая сладкое, соленое, «белковое», посылают в мозг сигнал — «Отличная еда! Можно есть!». В мозгу начинает вырабатываться гормон дофамин, заставляющий нас съесть еще и еще. Ведь в природе сладости — это полезные фрукты с витаминами и клетчаткой, «белковый вкус» (от глутамата натрия) — в продуктах, богатых важным для нас белком, а в соленых продуктах есть такие важные для нас натрий и хлор.

Да, пищевая промышленность сегодня все больше обманывает наши рецепторы. Даже взрослые. Что уже говорить про детей.

Третья ошибка: полное исключение сладостей

Даже если из дома внезапно исчезнет все сладкое, ребенок его найдет: у бабушки, в гостях, во дворе, в саду, в школьном буфете. И чем яростнее вы пытаетесь прятать сладкое, тем с большей охотой ваше чадо будет уплетать бабушкины плюшки, приводя бабушку в дикий восторг и умиление.

Кроме того, зная, что «сладкое нельзя», ребенок научится чувствовать постоянную вину от каждой конфеты и печенья. И эта вина скоро станет «условным рефлексом» и останется с ним «на веки вечные». Причем сладкое он есть при этом не перестанет, а скорее всего, начнет есть его все больше, заедая вину и стыд.

Вы точно именно этого хотите для своего ребенка?

Четвертая ошибка: вера в то, что можно научить ребенка здоровому питанию, не меняя при этом своих собственных нездоровых привычек

Это мое любимое.

Если в доме на видном месте постоянно есть сладкое — оно будет притягивать детское внимание. Если за сладкое ругают, запрещают его, но все равно едят, представляете, какая каша в голове малыша? Если вы ужинаете гамбургером и картошкой фри, совсем не понятно, почему это ребенок должен выбирать рыбу с овощами?

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Но если вы постоянно едите фрукты и овощи (не мучая при этом ими ребенка), рано или поздно ребенок тоже будет выбирать фрукты и овощи. Иногда не те же самые, что любим мы: вполне возможно, у него будут совсем другие вкусы и предпочтения.

И если вы спокойно относитесь к сладостям после еды, получая удовольствие от десерта с чаем, то и ребенок научится удовлетворяться небольшими порциями без чувства вины и угрызения совести.

Пятая ошибка: убеждение, что детский лишний вес — это только про еду

Детский лишний вес — это про отношения в семье и коллективе, про родительские привычки, про отсутствие интересов и удовольствия в маленькой детской жизни, про страх и беззащитность, про перегрузки кружками и про генетику, в конце концов. Но это точно не про еду — не путайте причину и следствие.