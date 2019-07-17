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BMW в Мстиславском районе остановили только стрельбой. Водитель был пьян и не один
Источник материала: Tut.by
В ночь на 17 июля в Мстиславском районе со стрельбой задержали водителя BMW,
Госавтоинспекторы Мстиславского РОВД начали преследование машины, так как она ехала из Мстиславля, петляя из стороны в сторону по всей ширине проезжей части. Для принудительной остановки пришлось применить табельное оружие.
Кода машина остановилась возле деревни Старое Село, госинспекторы увидели, что в салоне находятся девушка-пассажир и водитель, который был пьян.
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За рулем был житель Мстиславского района.
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