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BMW в Мстиславском районе остановили только стрельбой. Водитель был пьян и не один

18.07.2019 10:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь на 17 июля в Мстиславском районе со стрельбой задержали водителя BMW, сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Мужчина пытался скрыться, потому что был пьян.

Госавтоинспекторы Мстиславского РОВД начали преследование машины, так как она ехала из Мстиславля, петляя из стороны в сторону по всей ширине проезжей части. Для принудительной остановки пришлось применить табельное оружие.

Кода машина остановилась возле деревни Старое Село, госинспекторы увидели, что в салоне находятся девушка-пассажир и водитель, который был пьян.

 
 
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