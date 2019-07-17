Высыхающая деревня. Как выжить, если из колодцев ушла вода?

Источник материала: Аргументы и факты

«В прошлом году была проведена чистка русла речки Узлянка. Было значительно углублено русло реки. В результате в колодцах деревни исчезла вода. Других источников воды нет. Обращались в сельсовет, однако там делают вид, что ничего не знают. Такая же история была в деревне около 45 лет назад. Тогда тоже почистили речку, и воды в колодцах не стало на 2-3 года. Воду возили из реки на телегах. Но тогда в деревне были лошади, а теперь их нет».

В письме также объясняется, почему самостоятельное решение проблемы невозможно:

«Советуют углублять колодцы, пара человек так и сделали. В результате у одного колодец высох полностью, а у другого произошло опущение колодезных колец. Выбросили деньги на ветер. Другой «полезный» совет от чиновников: бурите скважины. Стоимость скважины – около 1500 у. е. Откуда у сельских пенсионеров такие деньги? Наконец, третий совет: берите воду из речки. Чтобы добраться до нее, надо перейти засаженное поле, а это неблизко. Берега теперь такие крутые, что спуститься невозможно. Для питья такая вода не годится. Бутилированной воды в магазинах и автолавках нет, колонки в главной деревне (Сватки) перекрыты несколько лет назад».

Мы попросили прокомментировать ситуацию председателя Сватковского сельского совета Наталью Георгиевну КОЛБУН:

– Жители деревень Сватки и Навры уже обращались к нам с этой проблемой. Представители предприятия мелиоративных систем (ПМС) уверяют, что вода исчезла не из-за чистки речки: в этом году засуха, дождей было мало. В Сватках подключена одна колонка по настоянию местных жителей, но напор слабый. Мы рекомендуем углубить колодцы, замазать в них трещины. Можно пробурить скважины – на это не требуется разрешения, но нужны деньги. У многих граждан есть обеспеченные дети и внуки, которые могут помочь. У сельсовета же нет специалистов и оборудования.

Далее «АиФ» обратился к начальнику по коллективным обращениям Мядельского райисполкома Светлане Николаевне ПРУДНИКОВОЙ:

– Такая проблема есть в деревне Навры, а вот жители деревни Довжани к нам пока не обращались. Связи между исчезновением воды и чисткой каналов не обнаружено. Просто осадков долго не было. Если есть необходимость, эта ситуация будет рассмотрена.

Комментарий удалось получить и у заместителя директора Мядельского ПМС Сергея Валерьяновича БАБКЕВИЧА:

– Уровень воды не зависит от речки, которая, по сути, является мелиоративным каналом. Год выдался засушливым: даже зимой было тепло. Вот в июле много дождей, ситуация должна улучшиться. Мы следуем государственной программе развития агробизнеса и сельского хозяйства, включающую в себя сохранение мелиоративных земель. Нужно увеличить плодородие почвы. Мы начали работу в апреле этого года и закончим в сентябре. Когда закроем шлюз в деревне Сватки, вода появится.

А как быть до сентября? Жители деревни предлагают решение проблемы:

– Можно организовать ежедневную водовозку для раздачи воды, как это делают в городах при аварийном ремонте водопроводов. Или пробурить общественную скважину посреди деревни, пусть даже с оплатой гражданами электроэнергии, потребляемой насосом.