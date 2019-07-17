Не совсем бизнес. Что считать предпринимательством?

Источник материала: Аргументы и факты

- Под предпринимательской понимается самостоятельная деятельность лиц, осуществляемая ими в гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответственность, согласно статье 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь, – рассказала в интервью «АиФ» Елена КОРНУШЕНКО, адвокат адвокатского бюро «Сысуев, Бондарь и партнёры ЭсБиЭйч». – К ней не относятся занятие ремеслом, оказание услуг в сфере агроэкотуризма, деятельность физических лиц по использованию собственных ценных бумаг и банковских счетов в качестве средства платежа или в целях сохранения денег и получения дохода, ведение личных подсобных хозяйств, деятельность по производству, переработке и реализации произведенной физлицами сельскохозяйственной продукции.

– Считается ли продажа продукции предпринимательством?

– Нет, если физическое лицо, например, реализует на рынке или в ином установленном месте:

изготовленные им хлебобулочные и кондитерские изделия, готовую кулинарную продукцию;

созданные им произведения живописи, графики, скульптуры, изделия народных художественных ремесел;

продукцию цветоводства, декоративные растения, их семена и рассаду, животных (за исключением котят и щенков), лекарственные растения, ягоды, грибы, орехи, другую дикорастущую продукцию.

К слову, предпринимательством не считается и продажа произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, продукции растениеводства и пчеловодства иностранными гражданами и лицами без гражданства, временно пребывающими и временно проживающими в Республике Беларусь. Однако для этого она должна осуществляться в установленных законом местах и не дольше пяти дней в календарном месяце.

Является ли продажа собственных рисунков ремесленной деятельностью? Подробнее

Декрет

– Беларусь позиционирует себя как IT-страна. У нас передовые законы в части информационных технологий, блокчейна, криптовалют и т. д. Успевает ли за нововведениями Гражданский кодекс? В частности, майнинг – это бизнес или скорее самозанятость?

– Термин «майнинг» появился в законодательстве с принятием Декрета №8 «О развитии цифровой экономики». Согласно документу так называется отличная от создания собственных цифровых знаков (токенов) деятельность, направленная на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна) посредством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных операциях.

Проще говоря: майнер создает новые цифровые «деньги» (по Декрету №8 становится владельцем цифровых знаков (токенов)) и может совершать с ними различные операции.

Физические лица вправе владеть токенами и с учетом особенностей, установленных Декретом №8, совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные деньги, а также дарение и завещание.

Деятельность по майнингу, приобретению и отчуждению, осуществляемая физлицом самостоятельно без привлечения других лиц по трудовым или гражданско-правовым договорам, не является предпринимательской.

Соответствующие изменения были внесены в действующее законодательство, в частности, в перечень видов деятельности, не являющейся предпринимательской.