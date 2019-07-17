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В Минске разыскивается пропавшая 15-летняя воспитанница детдома

18.07.2019 10:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске разыскивается пропавшая воспитанница ГУО «Детский дом №7 «СемьЯ».

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 15-летняя Гавранина Алина Владимировна ушла из детского дома 16 июля.

Приметы пропавшей: на вид 17 лет, рост примерно 158-160 см, среднего телосложения, крашеные тёмные волосы со светло-коричневыми кончиками.

В Минске разыскивается пропавшая 15-летняя воспитанница детдома
Фото: ГУВД Мингорисполкома

В момент исчезновения на девушке были тёмная байка, тёмная майка с красным рисунком, тёмно-серые джинсы, салатовые кроссовки.

Если вам известно местонахождение разыскиваемой, сообщите об этом по телефонам: 8 (017) 222-04-42, 8 (017) 239-64-71 или 102.

Девушка уже не раз уходила из детского дома.

Один из последних случаев произошёл в декабре 2018 года – подробнее здесь.

Люди в материале: Алина Гавранина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске разыскивается пропавшая воспитанница ГУО «Детский дом №7 «СемьЯ». Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, 15-летняя Гавранина Алина...
 
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