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Путин пригласил Лукашенко на Валаам показать будущее "интегрированной" Беларуси

18.07.2019 10:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Валаамский монастырь находится в Карельской республике. Когда-то она имела такой же статус как и БССР. Сейчас же Карелия - яркий пример полной интеграции в "русский мир". Примерно то же ожидает и "интегрированную" Беларусь.

Путин пригласил Лукашенко на Валаам показать будущее "интегрированной" Беларуси
монумент "Дерево дружбы" в Петрозаводске
Российский философ Максим Горюнов рассуждает о визите Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валаам.

Почему Путин пригласил Лукашенко на Валаам? Да, это монастырь, но он базируется в Карельской республике. Когда-то Карелия имела статус союзной республики, равный статусу Белорусской ССР. В 1956 этот статус был упразднен. 

Сейчас Карелия — это пример полной интеграции в «русский мир». На карельском языке там практически никто не говорит. По данным последней переписи, только 11% жителей Карелии ответили, что как-то ассоциируют себя с карелами. На карельском языке говорит еще меньше людей — несколько десятков тысяч.

Владимир Путин на последней пресс-конференции сам выбрал вопрос — Куда делась чудь? Это было такое угро-финское племя. Путин ответил — она ​​растворилась.

Путин приглашает Лукашенко, главу независимого государства, которое собираются интегрировать, посетить самую интегрированную, самую вовлеченную в «русский мир», национальную республику РФ.

Карелия — единственная автономная республика Российской Федерации, в которой государственным языком является только русский, а карельский — язык, который имеет государственную поддержку. Вы приезжали в Татарстан, и там татарский государственный. А в Карелии карельский — нет.

Лукашенко еще не до конца интегрирован. Его приглашают, мол, посмотри — примерно так и с Беларусью будет.

Если Беларусь попадет в состав РФ, то будущее у нее там — карельское.

Если мы вспомним позицию Александра Григорьевича по белорусскому языку и сравним с позицией руководства Карелии относительно карельского и остальных местных языков, то увидим, что они очень похожи.

Интересно, что Беларусь, если войдет в состав РФ, то окажется в положении, похожем на положение Карелии, еще по одной причине.


В Карелии граница с Финляндией, финны и карелы — родственные народы, у них близкие языки. Есть теория, что финн отличается от карела только вероисповеданием, карел — это православный финн, а финн — это лютеранский карел.

Белорусы в РФ окажутся в подобном положении с границей с Польшей. Польша для белорусов будет тем же, чем Финляндия — для карелов.

Если интересно, каким будет будущее Беларуси в составе России — посмотрите на Карелию. Минск станет как Петрозаводск. Ознакомьтесь, Александр Григорьевич.
 
Теги: Минск
 
 
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Валаамский монастырь находится в Карельской республике. Когда-то она имела такой же статус как и БССР. Сейчас же Карелия - яркий пример полной интеграции в "русский...
 
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