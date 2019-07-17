Российский философ Максим Горюнов рассуждает о визите Владимира Путина и Александра Лукашенко на Валаам.





Почему Путин пригласил Лукашенко на Валаам? Да, это монастырь, но он базируется в Карельской республике. Когда-то Карелия имела статус союзной республики, равный статусу Белорусской ССР. В 1956 этот статус был упразднен.





Сейчас Карелия — это пример полной интеграции в «русский мир». На карельском языке там практически никто не говорит. По данным последней переписи, только 11% жителей Карелии ответили, что как-то ассоциируют себя с карелами. На карельском языке говорит еще меньше людей — несколько десятков тысяч.





Владимир Путин на последней пресс-конференции сам выбрал вопрос — Куда делась чудь? Это было такое угро-финское племя. Путин ответил — она ​​растворилась.





Путин приглашает Лукашенко, главу независимого государства, которое собираются интегрировать, посетить самую интегрированную, самую вовлеченную в «русский мир», национальную республику РФ.





Карелия — единственная автономная республика Российской Федерации, в которой государственным языком является только русский, а карельский — язык, который имеет государственную поддержку. Вы приезжали в Татарстан, и там татарский государственный. А в Карелии карельский — нет.





Лукашенко еще не до конца интегрирован. Его приглашают, мол, посмотри — примерно так и с Беларусью будет.





Если Беларусь попадет в состав РФ, то будущее у нее там — карельское.





Если мы вспомним позицию Александра Григорьевича по белорусскому языку и сравним с позицией руководства Карелии относительно карельского и остальных местных языков, то увидим, что они очень похожи.





Интересно, что Беларусь, если войдет в состав РФ, то окажется в положении, похожем на положение Карелии, еще по одной причине.









В Карелии граница с Финляндией, финны и карелы — родственные народы, у них близкие языки. Есть теория, что финн отличается от карела только вероисповеданием, карел — это православный финн, а финн — это лютеранский карел.





Белорусы в РФ окажутся в подобном положении с границей с Польшей. Польша для белорусов будет тем же, чем Финляндия — для карелов.



