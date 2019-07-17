Демократы не поддержали резолюцию об импичменте Трампу

Палата представителей США 17 июля проголосовала за то, чтобы отложить рассмотрение резолюции об импичменте президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает USA Today.





Это было первое голосование по импичменту президенту-республиканцу после того, как представители Демократической партии получили большинство в Палате представителей, и после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследовал российское вмешательство в выборы в США в 2016 году.





332 конгрессмена выступили против резолюции, 95 проголосовали "за".





В резолюции, предложенной Элом Грином, говорится, что Трамп "не подходит для того, чтобы быть президентом, он не способен представлять американские ценности, такие как порядочность и мораль, респектабельность, вежливость и честность".





Против резолюции выступала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.





29 мая специальный прокурор Мюллер, который расследовал вероятные связи предвыборной кампании Трампа с РФ, отметил, что конституция США запрещает минюсту выдвигать обвинения против действующего президента.





Но, по его словам, "если бы у офиса спецпрокурора была уверенность, что президент не совершал преступления, они бы так и сказали". После этого Мюллер заявил о своей отставке.





Ряд конгрессменов-демократов сочли сигналом заявления Мюллера и выразили мнение, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента Трампа.





Мюллер с мая 2017 года расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы. Уголовные дела были возбуждены против десятков людей. Президент США Дональд Трамп называл расследование Мюллера незаконным.









В марте 2019 года генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо. В нем было сказано, что расследование возможного вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, которое проводил Мюллер, не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией.





Также команда Мюллера не смогла доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.





Отредактированная версия доклада Мюллера была представлена в Конгрессе в апреле.