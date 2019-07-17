Ужас! Гомельчане чуть не передавили друг друга из-за бесплатного мороженого

В среду в Гомеле открыли новый супермаркет известной сети. Он находится рядом с новостройками на улице Чечерской, где живет много молодых семей. На открытие собрались около двухсот человек, из которых примерно половина - дети. Также много было молодых родителей с детьми на руках, людей в возрасте, пенсионеров.





В рекламе обещали, что на открытии магазина будет праздник, покупателям будут раздавать мороженое и разыгрывать купоны на бесплатную пиццу. Уже за полчаса до открытия перед входом играла музыка, толпу развлекали ростовые куклы и клоун, а ведущий разыгрывал купоны на пиццу. Мороженое же раздавали позже - тем, кто выходил из магазина с покупками.





КП » зашел в середину людской массы, чтобы на себе ощутить происходящее. Давили со всех сторон, а труднее всего было детям, которым на вид 8-10 лет - их зажимали взрослые, проталкиваясь в магазин. Охранники открыли одну половину дверного проема, и запускали людей небольшими группами, сдерживая толпу. Корреспондент «» зашел в середину людской массы, чтобы на себе ощутить происходящее. Давили со всех сторон, а труднее всего было детям, которым на вид 8-10 лет - их зажимали взрослые, проталкиваясь в магазин.





- Пожалуйста, не спешите, не суетитесь! - призывал ведущий.









Многие стремились скорее протиснуться в супермаркет, поэтому создавали давку. У некоторых упали мобильные телефоны, экраны которых растоптали. А несколько человек в возрасте, протиснувшись в дверь, едва на упали под напором покупателей сзади.





К счастью, пострадавших или травмированных заметно не было. Не видно было поблизости и милиции.