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Семашко: вслед за молоком и мясом Россия перекрыла выход на рынок "Гомсельмашу"

18.07.2019 10:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На российском рынке не должны быть дискриминации белорусской продукции. О таком заявлении белорусского посла в России Владимира Семашко сообщает БЕЛТА.

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами увеличился на 9,4%, причем преимущественно за счет поставок из России. В этом году объемы торговли немного не дотягивают до прошлогодних показателей. По мнению Семашко, будет хорошо, если удастся превысить прошлогодний уровень.

При этом посол заявил, что на российском рынке существует дискриминация белорусской продукции. Как пример он упомянул, что в прошлом году уменьшились поставки молока из Беларуси в Россию и в этом году такая ситуация сохраняется. Для 62 белорусских молочных предприятий сегодня российский рынок закрыт полностью или частично. В такой же ситуации оказались около 40 мясоперерабатывающих и восемь рыбоперерабатывающих предприятий. "Это нонсенс, так не должно быть. Наш продукт нормальный и имеет соответствующую и заслуженную репутацию на российском рынке", — возмутился дипломат.

Есть проблемы и с поставками белорусской техники в Россию. Например, на 40% снизился экспорт "Гомсельмаша". "Абсолютно конкурентоспособная продукция, но есть барьеры", — констатировал Семашко.
 
 
Ссылка на источник 24
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На российском рынке не должны быть дискриминации белорусской продукции. О таком заявлении белорусского посла в России Владимира Семашко сообщает БЕЛТА.
 
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