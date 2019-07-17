







Об этом стало известно накануне.





Вскоре некоторые минчане, которые захотели отказаться от бумажных платежек, стали жаловаться на проблемы с доступом к системе.





сайте Единого расчетно-справочного центра Жировки на электронную почту получают уже около 10 тысяч минчан. Теперь отказаться от бумажных платежек стало проще: если раньше собственник должен был принести заявление в расчетно-справочный центр, то теперь он может сделать это онлайн: в личном кабинете наЕдиного расчетно-справочного центра Минска





16 июля вечером какое-то время посетители сайта не могли оформить заявку, об этом минчане сообщали в соцсетях. Этот сбой в Центре информационных технологий Мингорисполкома объяснили так:









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