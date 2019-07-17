Жене Рыгора Бородулина отключили свет из-за долга. Ей нужна помощь

Цитируем автора:





«Друзья! У Валентины Михайловны Бородулиной, жены Рыгора Бородулина, сложилась неприятная ситуация – отключили свет, уже неделю она сидит в темноте. Морозилка разморозилась. Плита электрическая – тоже пользоваться невозможно, чая не попьешь. Задолженность за свет – 917 рублей.





Я не хотел бы сейчас публично обсуждать, почему эта ситуация возникла, кто виноват, куда смотрят родственники и так далее, прошу воздержаться от пустых комментариев на эту тему. Валентина Михайловна – человек, во многом благодаря которому Рыгор Бородулин стал тем, кем стал. Сейчас ясно одно – надо оперативно помочь.





Можно оплатить по ЕРИП (без введения показаний) по такой схеме: выберите Систему «Расчет» (ЕРИП) коммунальные платежи – Электро-теплоснабжение – Минск – Минское МРО – Электроэнергия (платеж без базы) – введите личный счет 451831132 – проверьте данные абонента – введите сумму – оплатите





Не тревожьтесь, что мы вместе оплатим лишнего, наперед. Учитывая ситуацию, это будет даже лучше».