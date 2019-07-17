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Жене Рыгора Бородулина отключили свет из-за долга. Ей нужна помощь

18.07.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист Глеб Лободенко опубликовал пост в Facebook, в котором попросил помочь жене беларуского поэта Рыгора Бородулина Валентине.

Жене Рыгора Бородулина отключили свет из-за долга. Ей нужна помощь
архивное фото
Цитируем автора:

«Друзья! У Валентины Михайловны Бородулиной, жены Рыгора Бородулина, сложилась неприятная ситуация – отключили свет, уже неделю она сидит в темноте. Морозилка разморозилась. Плита электрическая – тоже пользоваться невозможно, чая не попьешь. Задолженность за свет – 917 рублей.

Я не хотел бы сейчас публично обсуждать, почему эта ситуация возникла, кто виноват, куда смотрят родственники и так далее, прошу воздержаться от пустых комментариев на эту тему. Валентина Михайловна – человек, во многом благодаря которому Рыгор Бородулин стал тем, кем стал. Сейчас ясно одно – надо оперативно помочь.

Можно оплатить по ЕРИП  (без введения показаний) по такой схеме: выберите Систему «Расчет» (ЕРИП) коммунальные платежи – Электро-теплоснабжение – Минск – Минское МРО – Электроэнергия (платеж без базы) – введите личный счет 451831132 – проверьте данные абонента – введите сумму – оплатите

Не тревожьтесь, что мы вместе оплатим лишнего, наперед. Учитывая ситуацию, это будет даже лучше».
 
Теги: Минск
 
 
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Журналист Глеб Лободенко опубликовал пост в Facebook, в котором попросил помочь жене беларуского поэта Рыгора Бородулина Валентине.
 
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