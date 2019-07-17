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На Чернобыльской АЭС возобновилась работа
18.07.2019 11:02 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
На промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал свою работу завод по переработке жидких ядерных отходов.
Об этом сообщает госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в фейсбуке.
Как отмечается, завод уже функционирует в зоне АЭС семь дней и успел за это время переработать 755 кг жидких радиоактивных отходов.
Завод превращает жидкие отходы в твердые радиоактивные. Теперь эту партию планируют отправить на захоронение после проведения радиационного контроля.
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На промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал свою работу завод по переработке жидких ядерных отходов.
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