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На Чернобыльской АЭС возобновилась работа

18.07.2019 11:02 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На Чернобыльской АЭС возобновилась работа

На промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал свою работу завод по переработке жидких ядерных отходов.

Об этом сообщает госагентство Украины по управлению зоной отчуждения в фейсбуке.

Как отмечается, завод уже функционирует в зоне АЭС семь дней и успел за это время переработать 755 кг жидких радиоактивных отходов.

Завод превращает жидкие отходы в твердые радиоактивные. Теперь эту партию планируют отправить на захоронение после проведения радиационного контроля.

 
 
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На промышленной площадке Чернобыльской АЭС начал свою работу завод по переработке жидких ядерных отходов.
 
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