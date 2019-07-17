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В Беларуси законодательно утвердят порядок пробной эксплуатации месторождений углеводородов

18.07.2019 10:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Порядок передачи месторождений углеводородов в пробную эксплуатацию на территории Беларуси будет утвержден на законодательном уровне.

Соответствующие изменения планируется внести в Кодекс "О недрах", проект новой редакции которого опубликован на Национальном правовом портале для общественного обсуждения.

"В Кодексе о недрах отсутствует порядок передачи месторождений углеводородов или отдельных буровых скважин в пробную эксплуатацию. В этой связи в проекте закона предусмотрен такой порядок, который позволит восполнить данный пробел", - сказано в обосновании законопроекта, которое подготовлено Минприроды.

В проекте закона также предусмотрен ряд иных изменений в порядок пользования недрами. "Принятие закона позволит создать необходимые условия для снятия противоречий при проведении работ по геологическому изучению недр, добыче полезных ископаемых и (или) геотермальных ресурсов недр. С принятием закона будут устранены пробелы в законодательном регулировании отношений, связанных с охраной и использованием недр, что обеспечит системность и комплексность правового регулирования соответствующей сферы общественных отношений", - отмечается в обосновании.

В частности, законопроект предусматривает увеличение срока подачи недропользователем документов, необходимых для продления срока пользования недрами, когда решение о предоставлении горного отвода принимается президентом Беларуси.

В целях усиления гарантии прав недропользователей в закон будет включена норма, не допускающая предоставление права пользования недрами в пределах ранее предоставленного другому недропользователю геологического или горного отвода.

В проекте закона предусмотрена также норма, регламентирующая порядок продления срока пользования недрами для геологического изучения недр. В действующей редакции кодекса такая норма отсутствует.

Кроме того, в законопроекте предусмотрена норма, позволяющая недропользователю временно приостанавливать эксплуатацию горных выработок на срок до 6 месяцев в случае отсутствия спроса на добываемое сырье.

Как сообщалось, Минприроды Беларуси в течение ряда лет проводит подготовительную работу для передачи в концессию ряда нефтеносных участков, в частности, Акуличской и Познякевичской структур, которые расположены в Гомельской области. Интерес к проекту проявляют две зарегистрированные в Беларуси компании с иностранными инвестициями из стран Евросоюза.

Также Минприроды продолжает работу над передачей в концессию двух месторождений кварцевых песков - Городное (Восточная часть) в Столинском районе Брестской области.

Всего в Беларуси для передачи в концессию в целях привлечения инвестиций в геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых предлагается 15 объектов.

 
 
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Порядок передачи месторождений углеводородов в пробную эксплуатацию на территории Беларуси будет утвержден на законодательном уровне. Соответствующие...
 
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