ВВП РФ в I полугодии увеличился на 0,7%, рост остается слабым из-за низкого совокупного спроса – Минэкономразвития

Источник материала: Интерфакс

Рост ВВП РФ в июне ускорился до 0,7% в годовом выражении с уточненных 0,1% в мае (коррекция оценки с 0,2% произошла после пересмотра Росстатом оперативных данных по отдельным отраслям), говорится в опубликованном в четверг обзоре Минэкономразвития.

В апреле скорректированная оценка годового роста ВВП равняется 1,8% (уточнена с 1,7%).

По оценке Минэкономразвития, во II квартале 2019 года ВВП РФ "продолжил демонстрировать слабую динамику" - 0,8% в годовом выражении (после 0,5% в I квартале).

Рост ВВП по итогам первого полугодия Минэкономразвития оценило на уровне 0,7%.

Министерство поясняет, что низкий рост в первом полугодии происходил из-за низкого совокупного спроса в экономике, на что указывает и резкое снижение годовой инфляции - по состоянию на 15 июля до 4,5% с пиковых 5,3% в марте.

"Как и в I квартале 2019 года, основной положительный вклад в прирост ВВП в апреле-июне внесли промышленные виды деятельности (в общей сложности 0,8 п.п.), в то время как вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были околонулевыми. В целом такая ситуация свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике", - говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".

"Наряду с экономической статистикой Росстата, слабость совокупного спроса в последние месяцы подтверждается следующими тенденциями: резкое замедление инфляции (по оценке Минэкономразвития, темпы роста потребительских цен по состоянию на 15 июля снизились до 4,5% г/г (по сравнению с мартовским пиком 5,3% г/г); cнижение числа вакансий на рынке труда (по данным портала HeadHunter, в июне число вакансий по отношению к соответствующему месяцу 2018 года сократилось на 7%); падение объемов импорта при значительном реальном укреплении рубля (импорт товаров из стран дальнего зарубежья в июне сократился на 6,5% г/г, несмотря на укрепление реального эффективного курса рубля на 5,8% в январе-июне текущего года", - перечисляют факторы слабого совокупного спроса в министерстве.

"В июне темп роста ВВП, по оценке Минэкономразвития России, составил 0,7% г/г (после 0,1% г/г в мае). Основной вклад в улучшение динамики ВВП в июне по сравнению с предшествующим месяцем внесло ускорение роста промышленного производства (до 3,3% г/г после 0,9% г/г в мае)", - описывают ситуацию в июне в министерстве.

"В других базовых отраслях - строительстве, торговле, транспортном комплексе - в июне сохранялись низкие темпы роста. Розничный товарооборот в июне, как и в мае, увеличился на 1,4% г/г. Годовые темпы роста объема строительных работ в июне шестой месяц подряд сохранялись на околонулевом уровне. Рост грузооборота транспорта продолжил замедление - до 0,3% г/г в июне после 0,9% г/г в мае", - говорится в обзоре.

Действующий прогноз Минэкономразвития по динамике ВВП на 2019 год - рост на 1,3%. После итогов первого полугодия, для его достижения, рост экономики во II полугодии должен ускориться примерно до 2%.

ЦБ в июне на фоне слабого первого квартала понизил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,-1,5% с 1,2-1,7%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по росту ВВП на 2019 год составляет 1,1%.