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Три из четырех энергоблоков Калининской АЭС отключены из-за сбоя на трансформаторе

18.07.2019 10:01 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Три энергоблока Калининской АЭС отключены от сети из-за аварийной ситуации, сообщила в четверг пресс-служба "Росэнергоатома".

"Из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на открытом распределительном устройстве Калининской АЭС отключились высоковольтные линии электропередачи "Белозерская" (750 кВ), "Опытная" (750 кВ). Как следствие, отключены от сети энергоблоки NN1, 2 и 4", - говорится в сообщении

Реакторные установки энергоблоков N1 и N2 разгружены, реакторная установка энергоблока N4 остается на тепловой мощности и готова к набору нагрузки. Энергоблок N3 находится в работе.

Отключение энергоблоков 1, 2 и 4 от сети не связано с основным оборудованием энергоблоков, подчеркивает пресс-служба "Росэнергоатома". Радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне естественных фоновых природных значений.

Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском городском округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый.

 
 
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Три энергоблока Калининской АЭС отключены от сети из-за аварийной ситуации, сообщила в четверг пресс-служба "Росэнергоатома". "Из-за короткого замыкания в одном из...
 
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