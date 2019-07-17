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Архитектурная жемчужина Беларуси: Коссовский замок обретает новую жизнь
18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси реконструируют один из самых величественных замков страны – Коссовский дворец. Специалисты уже восстановили его внешний облик, сейчас работают над внутренним убранством. Как обновить историческое здание и при этом сохранить аутентичность, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Вместо экипажей и пролеток у стен Коссовского замка – строительные бригады с рабочей техникой. Архитектурная жемчужина Беларуси долгое время была в запустении. За восстановление исторического памятника, сильно пострадавшего от войн, взялись только 10 лет назад. Процесс кропотливый и недешевый. Когда закончились инвестиции, реставрацию приостановили. Сейчас – новый этап. К проекту присоединились художники и скульпторы.
Интерьеры поражают. Первый владелец резиденции – граф Пусловский – возводил ее с царским размахом. Все сто комнат неоготического замка – разного цвета. Черная предназначалась для азартных игр, розовая – для музыкальных вечеров, а белая – для танцев. В последней вместо пола был аквариум с рыбками.
Облик замка восстанавливают по старым фотографиям и артефактам. Лопаты, мастерки, кисти и сито – студенты истфака съезжаются на раскопки каждое лето. Недавно обнаружили фундамент неизвестного строения. Среди находок – и монеты второй половины XIX века, а еще декоративная накладка с гербом Пусловских.
Сейчас для посещения открыт только один зал, но реставрационные работы туристов не останавливают. Ежегодно замок посещают 35 тысяч человек. Частые гости – англичане, голландцы и даже австралийцы.
Завершить реконструкцию планируют в конце 2020 года. После этого Коссовский замок станет культурно-туристическим центром Беларуси наравне с Мирским и
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Интерьеры дворца поражают. Первый владелец резиденции – граф Пусловский – возводил ее с царским размахом. Все сто комнат неоготического здания – разного цвета.
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