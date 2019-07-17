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Архитектурная жемчужина Беларуси: Коссовский замок обретает новую жизнь

18.07.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси реконструируют один из самых величественных замков страны – Коссовский дворец. Специалисты уже восстановили его внешний облик, сейчас работают над внутренним убранством. Как обновить историческое здание и при этом сохранить аутентичность, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Вместо экипажей и пролеток у стен Коссовского замка – строительные бригады с рабочей техникой. Архитектурная жемчужина Беларуси долгое время была в запустении. За восстановление исторического памятника, сильно пострадавшего от войн, взялись только 10 лет назад. Процесс кропотливый и недешевый. Когда закончились инвестиции, реставрацию приостановили. Сейчас – новый этап. К проекту присоединились художники и скульпторы.

«У нас очень интересным получится второй уровень, там, где балкон с цветными витражами. Это гостиная и бальный зал в неоготическом стиле. В левом флигеле у нас будет гостиница небольшая, правый флигель – это блок питания. А вот центр он будет, как мы называем, такого общественно-культурным. Там мы постараемся воссоздать те интерьеры, которые дошли до нас», – рассказал научный руководитель историко-культурной ценности «Коссовский дворцово-парковый ансамбль» Владимир Казаков.

Интерьеры поражают. Первый владелец резиденции – граф Пусловский – возводил ее с царским размахом. Все сто комнат неоготического замка – разного цвета. Черная предназначалась для азартных игр, розовая – для музыкальных вечеров, а белая – для танцев. В последней вместо пола был аквариум с рыбками.

«Золотой век дворца продлился много лет и породил немало легенд. По одной из них, от дворца Пусловских до резиденции Сапег в Ружанах существует тайных ход, длина его – около 30 километров. А ширина такова, что спокойно могут разминуться две кареты. Но пока ход мы не нашли. Найдем – расскажем и о нем», – пообещала научный сотрудник мемориального музея-усадьбы имени Тадеуша Костюшко Анна Шиманчик.

Облик замка восстанавливают по старым фотографиям и артефактам. Лопаты, мастерки, кисти и сито – студенты истфака съезжаются на раскопки каждое лето. Недавно обнаружили фундамент неизвестного строения. Среди находок – и монеты второй половины XIX века, а еще декоративная накладка с гербом Пусловских.

«Мы уже смогли установить, что было четыре вида печей. Одна из них – парадная, она находилась, наверное, в холле. И вот рельефы такие, орнаменты, мотивы. Думаю, мы потом найдем и остальное, что позволит реконструировать внешний облик этой печи», – говорит археолог, руководитель раскопок Александр Башков.

Сейчас для посещения открыт только один зал, но реставрационные работы туристов не останавливают. Ежегодно замок посещают 35 тысяч человек. Частые гости – англичане, голландцы и даже австралийцы.

«Экскурсия в данный дворец – это уже наша семейная традиция. Мы ежегодно сюда приезжаем и следим за тем, как продвигаются реставрационные работы. Впечатлены не только внешним видом, но сегодня впечатлены и внутренним наполнением. Это такая удивительная архитектура. Я так рада, что это все сохранилось. Ведь какие войны у нас на территории Беларуси были. Так здорово, что есть такие удивительные места», – отметили туристы Наталья и Раиса Ковалевы.

Завершить реконструкцию планируют в конце 2020 года. После этого Коссовский замок станет культурно-туристическим центром Беларуси наравне с Мирским и Несвижским замками.



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Интерьеры дворца поражают. Первый владелец резиденции – граф Пусловский – возводил ее с царским размахом. Все сто комнат неоготического здания – разного цвета.
 
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