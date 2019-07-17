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Сотрудниками отдела внутренних дел Слуцкого района усилены меры по предупреждению пьянства

18.07.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В целях усиления профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, районным ОВД и иными заинтересованными ведомствами с июня текущего года на территории района реализуется комплекс дополнительных мер.

В рамках проводимых мероприятий особое внимание уделяется повышению эффективности взаимодействия органов внутренних дел с советами общественных пунктов охраны правопорядка, на заседаниях которых рассматриваются лица, злоупотребляющие алкоголем.

Усилены меры по выявлению лиц, вовлеченных в незаконный оборот алкогольных напитков, особенно в сельской местности.

При этом в 2019 году на территории Слуцкого района выявлено уже 79 правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкогольных напитков со стороны физических лиц, данный показатель является одним из наибольших по Минской области. Из нелегального оборота изъято 742,5 литра спиртосодержащей жидкости, в том числе 36 литров самогона, 380 литров самогонной браги, 328 литров спирта и спиртосодержащей жидкости, уничтожено 9 самогонных аппаратов.

В определенной степени спросу на самогон способствует сложившееся среди населения мнение о том, что изготовленный в домашних условиях алкоголь качественный и является «элементом белорусского этноса, атрибутом праздничного стола белоруса».

Вместе с тем, в настоящее время изготовители и продавцы алкоголя под видом напитка домашнего изготовления продают разведенный технический спирт, в который самогон добавляется только для запаха и наличия сивушных масел.

Имеющийся негативный тренд подтверждается увеличением в текущем году на территории Минской области количества передозировок таким этанолом.

Необходимо отметить, что при условии добавления производителем в спирт денатурирующих добавок – диэтилфтолата, битрекса и др., его потребление создает прямую угрозу жизни и здоровью.

Соответственно, выявлению и привлечению к ответственности граждан, спаивающих своих соседей и односельчан, участковыми инспекторами милиции уделяется первоочередное внимание.

К примеру, 11 июля по месту жительства одного из жителей г.Слуцка обнаружено 13 литров спиртосодержащей жидкости в полимерных емкостях без этикеток и акцизных марок. Алкоголь изъят.

Между тем, анализ состояния преступности и общественного порядка показывают, что отмечается незначительное снижение общего числа преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения (106 – 105 или -0,9 %).
Количество преступлений линии уголовного розыска, совершенных в состоянии опьянения и по которым окончено предварительное следствие, не превысило уровень аналогичного периода прошлого года (91), однако удельный вес таковых увеличился с 45,7 % до 54,5 %.

На территории сельской местности в состоянии алкогольного опьянения совершено 41 преступление линии уголовного розыска или 39 %

(6 месяцев 2018 г. – 34 или 31,5 %).

отдел охраны правопорядка и профилактики
отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома

 
 
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В целях усиления профилактического воздействия в отношении лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, районным ОВД и иными заинтересованными ведомствами с июня...
 
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